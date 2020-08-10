7月大陸出口增速超預期 貿易順差增45.9%

大陸海關總署資料顯示，7月中國外貿進出口2.93兆元，同比增長6.5%。其中，出口1.69兆元，增長10.4%；進口1.24兆元，增長1.6%；貿易順差4422.3億元，新增45.9%。分析人士表示，大陸7月外貿出口表現超出預期，隨著海外復工復產加快，外需狀況有望逐漸修復，出口有望穩定在正增長區間。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，7月出口增速遠超市場預期，主要經濟體自5月以來紛紛實施經濟重啟，對中國產品需求相應新增；同時，在全球疫情持續擴散背景下，中國防疫物資出口保持高增長。

大陸交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，7月大陸進出口貿易實現增長，第二季以來貿易狀況都比市場預期要好。一方面，國內復工復產持續推進，穩外貿力度加大，國內生產持續加快，促進了進出口增長；另一方面，東亞、歐洲等地區疫情逐漸好轉，近期美國和歐元區製造業PMI創近一年多的新高，全球需求有所恢復。

在唐建偉看來，中國出口實現正增長，好於周邊國家出口狀況，表明中國出口競爭力仍然較强。從貿易地區來看，中國對東協進出口延續增長態勢，東協成中國第一大貿易夥伴，對整個上半年包括7月中國出口保持韌性作出了較大貢獻。

展望未來，王青表示，近期全球主要經濟體製造業PMI延續反彈，中國製造業PMI中的「新出口訂單指數」也在持續修復，意味著短期內我國出口增速仍有支撐，8月出口同比有望繼續保持正增長。進口方面，國內經濟延續修復，投資和消費增速有望進一步回升，加之大宗商品價格走勢趨昇，量價兩方面因素將對後續進口金額增速產生支撐，預計8月進口增速有望實現小幅正增長。