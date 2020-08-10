中國社科院專家：大陸進出口可能再度下滑

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聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際投資室主任、研究員張明。（新京報）
中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際投資室主任、研究員張明。（新京報）

中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際投資室主任、研究員張明表示，新基建應該由市場力量主導，這其中既包括民營企業，也包括國有企業，但是不應該由政府力量，尤其是地方政府來主導。他表示，地方政府主導的基建投資最後往往會形成低水準的重複建設，造成資源錯配、資源浪費以及債務風險的上升。

據新京報報導，張明表示，在2008年次貸危機之後，當時有一輪投資是「四萬億」（四兆），這四萬億下來應該說有比較大的成績，但是也有很多的副作用。在新基建中，應當避免類似「四萬億」的副作用。

張明表示，今年大陸進出口將可能再消退。從消費、進出口和投資三駕馬車分別來看，今年下半年消費會回升，但是不能成為經濟復甦的主要動力。而隨著全球經濟的深度衰退，再加上中美貿易摩擦會進一步加劇，進出口對中國經濟的貢獻可能會再度下滑。

投資方面，他認為，中國的固定資產投資分為三大塊，製造業、房地產和基建。因內需、外需都非常低迷，製造業投資的回暖將非常有限，在「房住不炒」的政策定位下，房地產投資的回升也是比較有限的。

「最後就是基建投資了，基建投資到今年六月份累計同比增速還沒有轉負為正，但是今年如果中國經濟想有3%的增長，全年的基建投資的增長必須要到兩位數，要到正的10%以上。」張明表示，「所以我們預測今年下半年基建投資一定會發力，這個過程中傳統基建和新基建會雙輪驅動，成為短期內穩定中國經濟增長必不可少的力量。」

在分析了短期的宏觀政策之後，張明繼續分析了中期的結構性改革政策。他指出，中央的新提法指出，要從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內經濟大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。他的解讀是：有可能在較長時間裡，內外部環境都不容樂觀。這種情況下，為了保證中國經濟持續穩定增長，必須要進一步地强化國內的大市場，挖掘國內統一大市場的潜力來促進中國經濟的增長。

「為什麼過去國內大循環沒有做好呢？一個很重要的原因就是地方保護主義，要素在全國內部的流動也存在很多的障礙。」張明判斷，未來五到十年，新一輪區域經濟一體化會快速推進，背後其實就是經常講的都市圈和城市群的建設。隨著要素加快自由流動和加速聚集，張明表示，中國將至少有南方的粵港澳大灣區、東部的長三角地區、北方的京津冀地區，西部的「成都-重慶-西安三角」以及中部的「鄭州-武漢-合肥三角」等五個地區會獲得快速發展。

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