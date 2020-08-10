陸7月CPI年增2.7% 高於市場普遍預期

大陸全國居民消費價格（CPI）7月年增2.7%，高於市場預期的2.6%，其中，城市上漲2.4%，農村上漲3.7%，食品價格上漲13.2%，非食品價格持平；消費品價格上漲4.3%，服務價格持平；1到7月，大陸全國CPI較去年同期上漲3.7%。

據新浪財經報導，7月份，食品菸酒類價格較去年同期上漲10.2%，影響CPI上漲約3.07個百分點，食品中，畜肉類價格上漲61.1%，影響CPI上漲約2.9個百分點，其中豬肉價格上漲85.7%，影響CPI上漲約2.32個百分點；鮮菜價格上漲7.9%，影響CPI上漲約0.19個百分點；水產價格上漲4.7%，影響CPI上漲約0.09個百分點；糧食價格上漲1.6%，影響CPI上漲約0.03個百分點；鮮果價格下降27.7%，影響CPI下降約0.60個百分點；蛋類價格下降14.5%，影響CPI下降約0.09個百分點。

其他七大類價格三漲四降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲5.1%、1.6%和0.3%；交通和通訊、居住價格分別下降4.4%和0.7%，衣著、生活用品及服務價格分別下降0.5%和0.1%。

從月增率來看，7月份，大陸全國CPI較上月上漲0.6%，其中，城市上漲0.6%，農村上漲0.8%；食品價格上漲2.8%，非食品價格持平；消費品價格上漲1.0%，服務價格下降0.1%。