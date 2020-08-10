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網上帶貨新境界 帶不動產暴紅

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「以前覺得在網上帶貨，特別帶不動產看上去不太可能。但新冠肺炎疫情期間，我們做了一些嘗試，在抖音直播間做了『八點半回家嗎』萬科首屆回家生活節，我們發現，從整個流量到實體轉換絕對值來說，完全超出了想像。」萬科集團高級副總裁、上海區域首席執行官張海8日在上海參加博鰲21世紀房地產論壇時說。

中新社報導，據統計，「八點半回家嗎」萬科首屆回家生活節在線觀看超350萬人次，直播共收穫音浪168萬，抖音話題播放量達1058.6萬，一度衝進抖音直播小時榜第二名。隨後進入萬科官方線上購房平台有22.3萬人次，搶券10.3萬份。

今年以來，受新冠肺炎疫情影響，案場看房受阻、客戶服務低效，眾多房地產開發商企業的線下實體售樓處以及與之相關的中介門店均遭受重創。

疫情倒逼傳統房地產行業以及相關產業探索轉型升級之路，消費群體新的需求和市場空間吸引企業紛做出改變。就萬科而言，除了將案場看房和售樓處搬到線上，還在尋求用可感知的、有溫度的服務連接人與空間。

張海表示，以前是純粹的賣房看模型，現在覺得需要聯動周圍環境，獲取生活靈感。萬科通過參與舊改更新，希望用微更新、微改造的模式讓更多人共享城市發展的成果，比如廣州永慶坊、深圳南頭古城、成都猛追灣、上海上生·新所等嘗試。

此外，與房地產相關的行業也在尋求突破。家居行業知名企業聖象集團有限公司此前一直將線上營銷作為自己的備選方案，但經歷疫情影響後，聖象集團有限公司大客戶中心總監韓海峰坦言，目前產品和營銷都在改變，「產品方面更注重健康，比如正在開發光觸媒的、抗菌的地板產品，未來企業將在數字化轉型方面進行大量投資」。

加快轉型升級，打造專屬核心競爭力，房地產企業才能穿越周期再出發。綠地集團董事長、總裁張玉良認為，新周期的房地產可以實現「穩」字當頭，行業集中度的提升，越來越需要產業協同，既要做專，又不能太專一。

房地產 疫情 新冠肺炎

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