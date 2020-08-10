疫時怎買菜？上海生鮮電商崛起

生鮮電商一直是熱門電商賽道，也是最有難度的賽道。叮咚買菜創始人梁昌霖受訪時笑稱，「眼下賣菜其實是高科技行業。」

中新社報導，2020年初，新冠肺炎疫情給了原本遭遇寒冬的生鮮電商一次機會，疫情期間線上生鮮交易需求呈現井噴式增長，上海本土企業「叮咚買菜」，更是在疫情期間風頭無兩。

作為生鮮電商的後來者，叮咚買菜2017年5月正式上線，2019年，總營收為50億元（人民幣，下同），隨著疫情的暴發，僅2020年2月的單月營收就超過了12億元。這條賽道的未來到底會如何發展，也在眾人心中畫上了一個問號。

上海電商融入市民生活。圖為一位顧客通過App掃碼，在上海地鐵13號線世博會博物館地鐵站附近的一家盒小馬服務點取餐櫃中拿取預定的早餐。（新華社）

在梁昌霖看來，目前技術的發展的確是企業的核心競爭力，「大到全流程的數字化、訂單預測系統；小到一顆生菜的溯源流程、騎行小哥的路線規劃…這些都需要數字化、人工智能技術的加持」。

生鮮電商在損耗率這個問題上，被不少投資者、專業人士所詬病，「數字化很好地解決了這個問題，我們會根據用戶習慣做前置倉的貯備、以及各種類型的推薦，對用戶和我們來說是雙贏」。

疫情期間生鮮電商高速發展的背後，是中老年客戶的加速成長。宅在家中的兒女、親友、志願者等積極主動給予的培訓，迅速讓中老年客戶成為了搶菜達人，而在中老年群體眼中，貨品新鮮、價格實惠，購買方便成為了繼續線上消費的關鍵。

在梁昌霖看來，「品質高」「復購率高」也是生鮮電商未來重要的發展方向，「用戶連一顆小葱都能知道是產自哪裡，哪一天被摘下來的，這樣才能吃得放心」。

為什麼選擇上海？對大眾服務類行業來說，上海高速發展的經濟文化水平和居民對於生活品質的需求，是其能夠茁壯成長的土壤。當年的梁昌霖也看中了上海這一點，今年是他在上海創業的第18年，2002年退伍後他選擇從老家安徽來到上海。

如今，上海正在打造「生鮮電商之都」。上海市商務委副主任劉敏表示，上海支持鼓勵生鮮電商、社區電商等新模式健康快速發展，加快「互聯網+生活性服務業」創新試驗區建設，推動形成生活服務行業電商生態圈，滿足多層次多樣化消費需求。