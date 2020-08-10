疫時怎買菜？上海生鮮電商崛起
生鮮電商一直是熱門電商賽道，也是最有難度的賽道。叮咚買菜創始人梁昌霖受訪時笑稱，「眼下賣菜其實是高科技行業。」
中新社報導，2020年初，新冠肺炎疫情給了原本遭遇寒冬的生鮮電商一次機會，疫情期間線上生鮮交易需求呈現井噴式增長，上海本土企業「叮咚買菜」，更是在疫情期間風頭無兩。
作為生鮮電商的後來者，叮咚買菜2017年5月正式上線，2019年，總營收為50億元（人民幣，下同），隨著疫情的暴發，僅2020年2月的單月營收就超過了12億元。這條賽道的未來到底會如何發展，也在眾人心中畫上了一個問號。
在梁昌霖看來，目前技術的發展的確是企業的核心競爭力，「大到全流程的數字化、訂單預測系統；小到一顆生菜的溯源流程、騎行小哥的路線規劃…這些都需要數字化、人工智能技術的加持」。
生鮮電商在損耗率這個問題上，被不少投資者、專業人士所詬病，「數字化很好地解決了這個問題，我們會根據用戶習慣做前置倉的貯備、以及各種類型的推薦，對用戶和我們來說是雙贏」。
疫情期間生鮮電商高速發展的背後，是中老年客戶的加速成長。宅在家中的兒女、親友、志願者等積極主動給予的培訓，迅速讓中老年客戶成為了搶菜達人，而在中老年群體眼中，貨品新鮮、價格實惠，購買方便成為了繼續線上消費的關鍵。
在梁昌霖看來，「品質高」「復購率高」也是生鮮電商未來重要的發展方向，「用戶連一顆小葱都能知道是產自哪裡，哪一天被摘下來的，這樣才能吃得放心」。
為什麼選擇上海？對大眾服務類行業來說，上海高速發展的經濟文化水平和居民對於生活品質的需求，是其能夠茁壯成長的土壤。當年的梁昌霖也看中了上海這一點，今年是他在上海創業的第18年，2002年退伍後他選擇從老家安徽來到上海。
如今，上海正在打造「生鮮電商之都」。上海市商務委副主任劉敏表示，上海支持鼓勵生鮮電商、社區電商等新模式健康快速發展，加快「互聯網+生活性服務業」創新試驗區建設，推動形成生活服務行業電商生態圈，滿足多層次多樣化消費需求。
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