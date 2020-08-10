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陸進口博覽會 「黑科技」來較勁

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

全球首發、中國大陸首秀，即將在11月舉行的第三屆進口博覽會上，技術裝備展區將成為全球「黑科技」雲集的競技場。

新華社報導，8日舉行的第三屆進口博覽會技術裝備展區展前供需對接會上看到，為了能「早對接、早洽談」，60多家全球展商和100多家採購商在線下洽談對接，提前建立聯繫。

丹麥優傲機器人是進博會的「新朋友」。其中國區市場部經理李君介紹，企業將與合作夥伴一起帶來兩款智能餐飲領域機器人的「中國首發」。「通過模塊學習系統，兩條機械臂可以復刻咖啡製作大師的手藝和動作細節，無人值守也能品上『大師級咖啡』。」

「連續兩年參觀進博會後，我們將在今年11月首次亮相進博會。」愛普生中國傳播相關負責人袁雪介紹，企業將帶來使用幹式工藝的辦公室造紙系統的「中國首秀」，通過創新的幹纖維技術，不使用水資源也能讓廢紙變成新紙。

「黑科技」選擇進博會作為首秀首發的平台，吸引了不少客商提前來對接。南通星漢機械有限公司採購部經理陳洪波說，企業對機床等能提升生產效率的產品非常有興趣，進博會提供了很好的機會。

競陸電子（昆山）有限公司廠務處長李日興說，企業通過第二屆進博會與知名製造業企業英格索蘭「結緣」，購買一批空氣壓縮機，提高生產效率的同時，還能省電。英格索蘭則表示，今年還將帶來新款空氣壓縮機及氣動工具產品的「全球首秀」。

8日，第三屆進口博覽會參展商聯盟工業數字轉型專業委員會正式成立，這一專委會未來將整合行業資源，助力企業加速數字化轉型的步伐。

第三屆進博會技術裝備展區共設置高端製造、解決方案和科技環保三個主題館，展區還設立節能環保專區，綜合展示節能環保相關產品。

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