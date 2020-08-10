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滬共享單車洗牌 「哈囉」憑啥勝出？

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
美團、青桔、哈囉三家共享單車企業日前在北京推出免費騎行激勵措施。（中新社）
美團、青桔、哈囉三家共享單車企業日前在北京推出免費騎行激勵措施。（中新社）

ofo隕落，摩拜被收編，小藍單車銷聲匿跡，經歷慘烈的行業洗牌，上海本土的哈囉出行頑強地存活下來。對此，哈囉出行聯合創始人、執行總裁李開逐受訪時回應：「我們比別人幸運了一點」。

中新社報導，眼下，在三足鼎立的大陸共享單車市場，哈囉單車占據市場份額的半壁江山；在共享助力車領域，哈囉的市場份額還要更大一點，達到了六成。

早期的共享單車1.0時代，「重投放、輕運營」的野蠻式生長方式讓大眾忘記共享單車的初衷。進入信用免押的2.0時代，燒錢的價格戰難以為繼，行業漸回到「解決出行最後1公里」問題。

李開逐認為，哈囉出行恰恰就是號準了這條脈。「當大家都去拚命花錢造車時，哈囉冷靜地思考，可能短期是看誰動作快，誰車輛多，但長期還是要看誰管理能力強，誰的效率高，誰的體驗好」。

2020年新冠疫情後，民眾的出行習慣發生改變，不少人更願意自駕、步行或者騎行出門，以共享單車為主的短途出行快速恢復。數據顯示，疫情後有超42%的用戶表示會增加使用共享單車。李開逐說，目前整個行業已恢復到疫情前的八九成水平。

在李開逐看來，共享單車行業本身就具備長期存在的基礎，「因為它解決了用戶的問題，對『最後一公里』出行的補充非常明顯」。

同時，共享出行的產業鏈也漸從單車向助力車延伸，這已成為一種趨勢，有它的應用場景，「隨著技術進步，比如說續航能力，比如說5G帶來的更好的通信能力等，都會讓這個行業不斷地迭代和演進。」

如今，在人工智能大行其道，共享單車也悄然邁進通過技術的運用提高用戶體驗、規範化管理的3.0時代，其顯著特徵就是5G、雲計算、AI技術的運用。

比如哈囉出行的Hermes（赫爾墨斯）路面安全系統，李開逐介紹，夏天到了，年輕女生愛穿飄逸的長裙外出，但長裙可能成為一大安全隱患。哈囉出行在人工智能算法的幫助下，提供場景化的解決方案，以AI、大數據分析及物聯網技術為核心，從車輛騎行狀態的前期、中期、後期，分別對用戶及車輛進行騎行前的故障自檢、騎行中的風險提示、騎行後的緊急干預進行安全識別，保障用戶用車安全。

共享單車 疫情

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