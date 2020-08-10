重慶邀50台企 宣揚經濟前景

「公司二季度銷售額已恢復到去年同期水平，這進一步說明了大陸經濟韌性和市場廣闊，我們將持續增加大陸的投資。」8月7日，在渝台企、重慶僑興企業管理有限公司經理吳英豪說。

中新社報導，8月7日重慶官方邀請50餘家台資企業負責人舉行座談會，聽取台企對當前經濟形勢和發展改革的意見建議。吳英豪所在的企業是台灣南僑集團子公司。吳英豪說，集團2016年在重慶設立子公司。在渝設立三年間，公司銷售額從3億元（人民幣，下同）增長到7億元。隨著大陸內需市場不斷擴大，該公司將持續加大投資規模，滿足大陸消費者對高端食品的需求。

「疫情對企業發展造成了一定困難，但我們也發現了機遇。」吳英豪說，疫情讓大陸消費者更加重視食品安全，促進該企業轉型升級。疫情期間大陸興起的直播帶貨等新興銷售方式，也開拓企業今後營銷方式。

近兩年，個別台資企業從大陸轉移到東南亞發展。在重慶市台協常務副秘書長、重慶泰餘食品有限公司總經理呂尚奇看來，這是因為大陸產業結構調整升級，部分台企不適應大陸發展而做出的選擇。與之對應的是，更多台企緊隨大陸產業結構調整，企業也轉型升級。絕大多數台企依然看好大陸，並堅定信心扎根大陸。

重慶市台資協會會長、重慶理想液化石油氣實業有限公司總經理黃光志受訪時說，大陸以往重視出口，如今提出「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。在此背景下，大陸巨大的內需市場對台企來說更加充滿吸引力。