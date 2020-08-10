廣東推稅務8條 挺內銷穩外貿
大陸國家稅務總局廣東省稅務局日前印發「關於進一步發揮稅收職能作用 助力外貿穩定發展的通知」（穩外貿稅務8條），圍繞落實政策、優化服務、支持轉內銷、防範風險四方面推出8條措施，梳理4方面19項穩外貿稅費政策指引。
中新社報導，廣東省稅務局第二稅務分局局長林振龍7日表示，穩外貿「稅務8條」在明確落實稅收優惠、提高審核效率到5個工作日以內、推廣出口退稅無紙化申報之外，重點在打通外貿新業態政策堵點、擴大「一類出口企業」服務範圍、服務中小微出口企業、支持出口產品轉內銷、堅持管理服務兩手抓。
為打通外貿新業態政策堵點，幫助出口企業拓市場、增訂單，穩外貿「稅務8條」提出，廣東省稅務局落實和完善包容審慎監管要求，積極支持平台共享經濟、外貿綜服企業、跨境電商、市場採購等新業態發展，鼓勵企業做大做強。引導外貿綜合服務企業強化風險防控管理，發揮其為中小生產企業代辦退稅的優勢。落實跨境電商綜試區零售出口貨物稅收政策，對自營跨境電商出口企業實行企業所得稅核定徵收，對物流企業和代理報關企業可繼續實行原有的查賬徵收方式徵收企業所得稅。落實市場採購貿易方式出口貨物免稅政策。
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