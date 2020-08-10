北京下月服貿會 全球400企業參展

2020年中國國際服務貿易交易會（服貿會）將於9月上旬在北京舉行。作為八大專題展之一的金融服務專題展邀請100餘家中外知名金融機構參展，其中摩根士丹利、德意志銀行、大和證券、盧森堡銀行等外資機構將首次亮相，傳遞中國大陸金融業進一步對外開放的積極信號。

中新社報導，北京市地方金融監督管理局局長霍學文表示，金融服務專題展以新金融、新開放、新發展」為主題，設置國家金融管理中心展區、金融業對外開放展區、金融業支持全球服務貿易展區、未來金融與智能金融展區、全球財富管理展區，共有18個國家和地區的100餘家金融機構參加線上線下展覽。

截至目前，43家外資金融機構確認參展，將展示跨境金融綜合服務、推介特色在中國大陸業務、推廣金融服務貿易的全球化產品。其中，摩根士丹利、德意志銀行、瑞銀集團、日本大和證券、盧森堡銀行等許多外資機構是首次亮相金融服務專題展。

德意志銀行中國本地企業業務副總經理兼德意志銀行（中國）有限公司北京分行行長尹楨稱，將繼續積極布局在中國大陸的業務，希望通過服貿會展示該行業務服務能力，並與各方交流。

大和證券中國委員會副主席耿欣表示，將藉助展會呈現除傳統證券業務之外，集團在金融科技、可再生能源、養老、衛生等領域取得的多元化、可持續化發展成績。