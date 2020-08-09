易綱：大陸GDP全年有望正增長 貨幣政策要更精準

針對新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，新華社9日引述人民銀行行長易綱稱，大陸經濟潛力大、韌性足的特點並沒有改變，下半年經濟增長將延續復甦態勢，全年有望實現正增長，稱貨幣政策要更靈活適度、精準導向。

易綱指出，由於新冠肺炎疫情在大陸得到有效控制，故大陸經濟在全球當中率先復甦，第2季GDP出現比較強勁反彈，年增3.2%，是全球唯一正增長的主要經濟體。下半年大陸經濟增長將延續復甦，全年有望實現正增長。

展望下半年，易綱稱人行將紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，保持金融總量適度、合理增長，着力穩企業保就業，防範和化解重大金融風險，加快深化金融改革開放，促進經濟金融健康發展。

易綱提到，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實令各項已推出的穩企業、保就業政策落實見效；並綜合運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量，以及社會融資規模增速明顯高於去年，同時注意把握好節奏、優化結構，促進普惠型小微企業貸款和製造業中長期貸款合理增長。

在中美關係緊張的背景下，易綱指出，不管國際形勢如何變化，大陸仍會堅定不移深化金融業改革和對外開放，包括繼續執行中美第一階段經貿協議，落實近年來宣布的金融改革和開放措施，又會繼續推動全面落實準入前國民待遇加負面清單管理制度，統一債券市場對外開放的外滙管理政策。

易綱並稱，當前，人民幣國際化的勢頭非常好。上半年，人民幣跨境收付的金額是12.7兆元，年增36.7%，人民幣連續八年成為大陸第二大跨境收支貨幣。人行將繼續積極穩妥地推進人民幣國際化和資本項目的開放。