陸商務部 透露下半年陸穩外資、外貿三大信號

疫情之下，儘管大陸外貿和吸收外資整體表現亮眼，但仍有不少「近憂」和「遠慮」。大陸商務部部長鍾山近日透露了下半年大陸穩外貿、穩外資的三大方向，包括深化「一帶一路」經貿合作、推出跨境服務貿易負面清單，以及修訂鼓勵外資產業目錄。

據中新社報導，鍾山表示，穩住外貿不僅要鞏固傳統市場，還要開拓新興市場，深化「一帶一路」經貿合作。疫情爆發以來，大陸與「一帶一路」沿線國家的經貿合作越發緊密。官方數據顯示，今年上半年大陸對「一帶一路」沿線國家進出口達4.2兆人民幣，較去年同期微降0.9%，降幅比整體低2.3個百分點，其中，大陸與東協貿易額較去年同期逆勢增長5.6%，東協繼續穩居大陸第一大貿易夥伴。同時，大陸對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資額年增速也高達19.4%。

如今全球疫情仍在持續擴散，全球經濟嚴重衰退，國際需求大幅萎縮，今後大陸服務貿易發展面臨嚴峻形勢。在此情況下，加快推動服務貿易高品質發展將成為下半年大陸穩外貿的重點工作之一。近日舉行的大陸國務院常務會議特別提到，要發揮服務貿易對穩外貿穩外資的作用，鍾山透露，下半年將推出跨境服務貿易負面清單。

談及吸收外資形勢，鍾山坦言，疫情衝擊下全球跨國投資大幅萎縮，一些國家鼓勵產業回流，國際引資競爭加劇，大陸產業向外轉移壓力加大，利用外資困難增多。他說，下半年將重點在穩定外資存量、擴大外資增量上下功夫，保持利用外資大國地位，大陸將修訂鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵更多外商到中西部地區、東北老工業基地進行投資。

大陸商務部外資司司長宗長青之前介紹，此次修訂鼓勵目錄將鼓勵外商向大陸國內存在短板的產業鏈、供應鏈投資，促進東部地區一些受到成本上升因素影響的外資在大陸轉移，提升中西部地區和東北地區承接產業轉移的能力。

新華社報導，鍾山強調，下半年大陸主要任務是穩住外貿外資基本盤，促進大陸國內消費發展，推動國內國際雙循環。