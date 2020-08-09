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富士康和「養大的」立訊 同撒錢昆山

世界日報 / 記者劉秀珍／綜合報導

鴻海與潛在對手立訊精密動作頻頻。兩大勁敵投資新動作，8月7日同時出現在中央電視台與其他媒體上。

上個月，讓台廠驚奇連連的新聞事件中，立訊精密收購緯創昆山廠，再讓緯創、和碩策略投資立訊是重要一樁。雖然這不是立訊第一次涉足蘋果供應鏈，但也凸顯了立訊精密向蘋果供應鏈擴張的雄心。鴻海董事長郭台銘養大的立訊，轉身成為鴻海的競敵，這齣戲碼讓人看得精神緊繃。

繼收購緯創昆山廠後，中國立訊精密總投資人民幣35億元的鏡像模組項目，7日在江蘇昆山科學園大動作開幕。這也是江蘇省的重大戰略性新興產業專案，立訊僅花了七天，就申辦完成建設用地規劃、不動產登記證（土地）、建設工程規劃和建築工程施工等四項許可證。

同一天，中央電視台晚間新聞聯播報導，鴻海所屬富士康在江蘇昆山新增投資10億美元興建的5G毫米波連接器項目，正在進行設備調試，預計新增年產值人民幣100億元。

立訊董事長王來春曾在鴻海富士康打工多年，累積不少生產線管理經驗，她32歲離職創業，以生產連接線及連接器起家，透過不斷的併購，將公司業務橫跨消費電子、通信、汽車等領域，成為「中國版的鴻海集團」。

立訊成立於2004年，不斷透過縱向垂直整合與橫向業務拓展，擴大規模，過程當中，也透過與台灣廠商結盟或入股的方式壯大勢力。

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