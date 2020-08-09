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自行研發晶片 雷軍：小米遇到巨大困難

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
小米公司董事長雷軍稱，小米的澎湃晶片，在2017年發布第一代，後來的確遇到巨大困難。但請米粉放心，這個計畫還在繼續。香港中通社
小米公司董事長雷軍稱，小米的澎湃晶片，在2017年發布第一代，後來的確遇到巨大困難。但請米粉放心，這個計畫還在繼續。香港中通社

小米公司董事長雷軍9日在微博發文，談及小米自行研發的澎湃晶片，公司於2014年開始做澎湃晶片，2017年發布第一代，後來的確遇到巨大困難，但請米粉放心，這個計畫還在繼續。

新浪財經報導，去年4月，小米集團宣布將對旗下全資子公司松果電子團隊重組，其中部分團隊分拆組建新公司南京大魚半導體，並開始獨立融資。

調整後，小米持有南京大魚半導體25%股權，團隊集體持股75%。小米當時稱，南京大魚半導體將專注於半導體領域的AI（人工智慧）和IoT（物聯網）晶片與解決方案的技術研發，而松果將繼續專注手機SoC（系統單晶片）和AI晶片研發。

資料顯示，松果電子成於2014年，是小米全資子公司，主要從事半導體晶片的研發。 2017年2月28日，小米發布澎湃S1晶片。

此外，在談及高端手機MIX系列新品時，雷軍稱，MIX代表著小米在最前沿技術探索中的突破，承載著米粉們巨大的期待；深感壓力巨大，希望做一款不辜負米粉期待的MIX，所以新一代MIX還需要一點時間。

至於小米此前發布的MIX Alpha，雷軍則表示，這是一款預研項目，已經圓滿完成了預研目標。後來量產難度過高，最後決定不量產，集中精力做好下一代MIX。

從蘋果開始，再到華為，以及如今的小米、OPPO、vivo，越來越多的系統廠商開始自行研發晶片，最近谷歌、亞馬遜等互聯網廠商都加入晶片行列。報導說，系統廠商（包括互聯網廠商）自研晶片，是為了能差異化競爭，甚至擺脫美方晶片大廠的束縛。

半導體 AI 物聯網

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