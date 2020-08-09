高通籲華府批准向華為出口5G晶片

美國政府全面封殺大陸電信設備商華為，但有消息指，美國晶片製造商高通（Qualcomm）正遊說川普政府，希望白宮取消向華為出售高科技零件的限制，形容禁令只會導致其他競爭者漁翁得利。

美國聯邦政府早前將華為列入出口黑名單，限制對其出口，商務部之後規定，美國的晶片生產商與華為有生意來往前，須申請出口許可。

華爾街日報於8日取得高通向華府的簡報，指美國的出口限制無法阻止華為採購需要的部件，同時可能導致每年數十億美元從華為的生意利潤流入聯發科技及三星電子等競爭對手。

高通認為，如果高通被限制對華為的出口，但外國競爭者卻不受影響，華府的政策會急劇改變大陸等地的5G晶片市場比率，拖累美國在5G領域上的研究及領導地位，指對美國利益而言並非是一個可以接受的結果。

華府指華為與大陸政府有關連，因此認為該公司產品對國家安全構成威脅，強調有關限制是有需要。華為一直否認指控，稱公司運作是獨立於北京。

值得注意，華為消費者業務CEO余承東之前稱，由於美國制裁，華為自家設計麒麟（Kirin）晶片生產無法持續，華為今年稍後推出旗艦手機Mate 40，將最後一代搭載麒麟晶片手機。