富士康、立訊兩對手同一天登陸媒 比拚在陸投資不手軟

鴻海與潛在對手立訊精密動作頻頻。兩大勁敵投資新動作，8月7日同時出現在大陸中央電視台與其他陸媒上。

上個月，讓台廠驚奇連連的新聞事件中，立訊精密收購緯創昆山廠，再讓緯創、和碩策略投資立訊是重要一樁。雖然這不是立訊第一次涉足蘋果供應鏈，但也凸顯了立訊精密向蘋果供應鏈擴張的雄心。鴻海創辦人郭台銘養大的立訊，轉身成為鴻海的競敵，這齣戲碼讓人看得精神緊繃。

繼收購緯創昆山廠後，大陸立訊精密總投資人民幣35億元（約新台幣147億元）的鏡像模組項目，7日在江蘇昆山科學園大動作開幕。這也是江蘇省的重大戰略性新興產業專案，立訊僅花了七天，就申辦完成建設用地規劃、不動產登記證（土地）、建設工程規劃和建築工程施工等四項許可證。

同一天，大陸中央電視台晚間新聞聯播報導，鴻海所屬富士康在江蘇昆山新增投資10億美元（約新台幣292億元）興建的5G毫米波連接器項目，正在進行設備調試，預計新增年產值人民幣100億元。

富士康投資10億人民幣或10億美元？

不過，在6月12日大陸國台辦所屬中國台灣網和江蘇省台辦網站發出的訊息顯示，總投資人民幣10.08億元（約新台幣40億元）的富士康5G毫米波連接器項目，11日在昆大重大項目集中簽約儀式中簽約。

報導指，昆山富士康集團旗下子公司鴻騰精密科技在取得5G手機毫米波關鍵零組件開發與供應權後，決定將在昆山經營的利潤總額全用在新項投資，項目註冊資本3.36億美元，預計實現年產值人民幣100億元。

6月間富士康在昆山簽約的投資金額是人民幣10億元，但昨天央視新聞聯播公布的是10億美元。單位從人民幣換成了美元，是否另有其他原因，尚不得而知。

昨天新華網與江蘇媒體大篇幅報導了立訊鏡像模組項目的開工消息。消息重點呈現，立訊這項投資得到的「交地即發證，發證即開工」 的待遇，儀式上，立訊精密相關負責人先後接過「紅黃藍綠」四張證書，一次拿到不動產登記證（土地）、建設用地規劃許可型證、建設工程規劃許可證和建築工程施工許可證。

立訊七天拿四項許可證破紀錄

從7月30日拿到土地，到8月6日全部辦結四項許可證，包含雙休日，立訊這次新項目投資全流程總共花了七天。以往則需時63天。

立訊此一項目投產後，預計年產值超過人民幣百億元。報導指昨天的儀式，有昆山市委書記吳新明，立訊精密董事、首席運營官李斌共同啟動專案建設，市委副書記、市長周旭東致辭，副市長宋德強等人出席。

立訊集團是中國大陸的500強企業，在大陸民營企業連接器生產廠商排名第一。報導顯示，集團2009年落戶昆山以來，扎根主業、深耕創新，在昆山錦溪先後投資聯滔電子、立訊電子科技、立訊機器人等8家公司，憑藉突破性技術優勢，通過縱向垂直整合、橫向業務擴展，產品從消費電子連接器向其他電子元器件、汽車、醫療、通訊等領域延伸。

近年來，立訊昆山公司承擔立訊精密80%的投資、60%的業務和80%的研發，成為集團產品設計、研發和拓展中心。2018年營業收入超過人民幣200億元，2019年超過300億元。

昨天開工的立訊昆山科學園•鏡像模組專案，主要從事光學鏡像模組和振動馬達的研發和生產，產品應用涉及智慧穿戴、智慧醫療、網聯汽車等行業。專案總規劃用地240畝，總建築面積30萬平方公尺，總投資人民幣35億元。明年3月完工。立訊集團在昆投資將邁上200億元台階，並向500億元年產值衝刺。