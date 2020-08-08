快訊

午後熱對流旺盛 8縣市大雨特報

驚！草屯鎮公所課長遭酒駕撞死 事故雙方都有酒精反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸商務部長坦承 中國產業外移壓力加大

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸商務部長鍾山。中新社
大陸商務部長鍾山。中新社

大陸商務部長鍾山接受新華社採訪時坦承，在新冠肺炎疫情衝擊下，全球跨國投資大幅萎縮，一些國家鼓勵產業回流，國際引資競爭加劇，中國產業向外轉移壓力加大，利用外資困難增多。

根據商務部日前發布的統計數據，今年上半年大陸實際使用外資（FDI）金額達人民幣4,721.8億元，較去年同期下降1.3%；約合679.3億美元，下降4%。不過，上年FDI金額降幅已比今年第1季收窄9.5個百分點，也較1至5月收窄2.5個百分。

6月當月，大陸全國實際使用外資達人民幣1,170億元，則較去年同期增長7.1%；約合167.2億美元，增長3.7%。  

若分行業看，1至6月，大陸高技術服務業實際使用外資大幅成長19.2%。其中，信息服務、檢驗檢測服務、研發與設計服務分別增長20.9%、8.7%和35.7%。  

在主要投資來源地中，香港、新加坡、美國實際投資金額分別增長4.2%、7.8%和6%。另，「一帶一路」沿線國家實際投資金額增長2.9%，來自東協國家的投資也增長5.9%。  

新華社8日報導，儘管大陸當前利用外資困難增多，但鍾山強調，上半年還是有不少外資企業持續擴大在中國的投資，投資額達1億美元以上的外資大項目達到320個。

鍾山說，「中國擁有14億人口的龐大市場和完善的產業配套體系，營商環境不斷改善，相信聰明的外商一定不會放棄中國市場。」

鍾山同時指出，下半年，中國外貿面臨的形勢更加複雜嚴峻，世界經濟下滑對需求的影響將進一步顯現，外貿企業生存壓力仍然很大。

他強調，商務部將會加大政策支持力度，推出和落實出口退稅、外貿信貸、出口信保、出口轉內銷等一系列穩企紓困政策，讓政策惠及更多外貿企業。

外資 人民幣 新冠肺炎

延伸閱讀

PGA錦標賽／潘政琮遭淘汰 大陸好手衝第一寫歷史

豬價、消費、投資 大陸經濟三隱憂

大陸前七月對台貿易成長8%

大陸上月出口增7% 超預期

相關新聞

大陸商務部長坦承 中國產業外移壓力加大

大陸商務部長鍾山接受新華社採訪時坦承，在新冠肺炎疫情衝擊下，全球跨國投資大幅萎縮，一些國家鼓勵產業回流，國際引資競爭加劇...

中美對立 疫情夾擊 陸經濟推內需為主

中美對立日深，加上全球疫情導致外部風險升溫，大陸政府內部人士透露，大陸經濟發展正尋求減少對海外市場和技術的依賴。政策方面...

房市回溫 廣州7月交易同比增長

在經歷了長達半年的同比（與上一年同期相比）下降後，廣州住宅成交量終於回升。統計數據顯示，7月廣州一手樓和二手樓的成交量同...

百年老店掉漆！狗不理包子、全聚德烤鴨 「疫」樣狼狽求生

新冠肺炎疫情席捲下，百業都難逃重傷命運，旅遊和餐飲業更是首當其衝，近期中國兩家創立超過150年的「老字號」餐廳——「狗不理」包子和「全聚德」烤鴨都遭受重擊，狼狽求生。「狗不理」淪為「人不理」，只能黯然下市；「全聚德」慘虧之下，也顧不上皇城臉面，罕見降價求生。

人行Q3降息、降準機率低

中國人民銀行在第2季貨幣政策執行報告中，強調要有效發揮結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策的直達性。

豬價、消費、投資 大陸經濟三隱憂

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生提出預警，下半年大陸經濟三大問題分別是豬肉的產量和價格、消費以及投資低迷。

兩岸人物／抖音創辦人 保得住金雞？

大陸短影音視頻抖音及海外版TikTok全球下載累計逾20億次，未料，因國安風險疑慮，在印度下達封殺令後，美國也跟進。字節...

字節跳動這隻獨角獸 不燒錢「只印鈔」

抖音國際版TikTok遭遇印度、美國圍剿，字節跳動卻傳出要上市「轉運」。消息傳出，字節跳動考慮推動大陸業務上市，地點可能...

因應美「去中國化」 黃奇帆：速與日韓經貿談判

重慶市前市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆呼籲，中國大陸應加快自由貿易協定（FTA）談判，積極參與國際經貿規則談判...

大陸前七月對台貿易成長8%

今年1至7月，大陸與台灣進出口貿易額年增8.7%，大陸與香港進出口貿易額年減10.2%。

大陸上月出口增7% 超預期

大陸7月出口增速創今年來新高，以美元計價，出口增長7.2%，漲幅較6月擴大6.7個百分點。大陸商務部國際市場研究所副所長...

陸7月出口回溫 內需復甦待第3季

大陸七月出口增速創今年來新高，以美元計價，出口增長百分之七點二，漲幅較六月擴大六點七個百分點。大陸商務部國際市場研究所副所長白明解讀，「出口已經度過了最困難的時候」；進口增速則由正轉跌，下降百分之一點四，白明指出，「內需依然比較疲軟」。

熱門新聞

華為證實 台積電9月15日後不再代工華為5G晶片

西安600年歷史明秦王府城牆 8日上午突然坍塌

屋內驚現「瀕危物種鱷魚」 他嚇壞：家裡還有小孩！

楊潔篪在新華社撰文向美喊話 改弦易轍推動中美關係

北京瞭望／「戰狼」式外交 悄悄喊停

兩岸人物／抖音創辦人 保得住金雞？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。