大陸商務部長坦承 中國產業外移壓力加大

大陸商務部長鍾山接受新華社採訪時坦承，在新冠肺炎疫情衝擊下，全球跨國投資大幅萎縮，一些國家鼓勵產業回流，國際引資競爭加劇，中國產業向外轉移壓力加大，利用外資困難增多。

根據商務部日前發布的統計數據，今年上半年大陸實際使用外資（FDI）金額達人民幣4,721.8億元，較去年同期下降1.3%；約合679.3億美元，下降4%。不過，上年FDI金額降幅已比今年第1季收窄9.5個百分點，也較1至5月收窄2.5個百分。

6月當月，大陸全國實際使用外資達人民幣1,170億元，則較去年同期增長7.1%；約合167.2億美元，增長3.7%。

若分行業看，1至6月，大陸高技術服務業實際使用外資大幅成長19.2%。其中，信息服務、檢驗檢測服務、研發與設計服務分別增長20.9%、8.7%和35.7%。

在主要投資來源地中，香港、新加坡、美國實際投資金額分別增長4.2%、7.8%和6%。另，「一帶一路」沿線國家實際投資金額增長2.9%，來自東協國家的投資也增長5.9%。

新華社8日報導，儘管大陸當前利用外資困難增多，但鍾山強調，上半年還是有不少外資企業持續擴大在中國的投資，投資額達1億美元以上的外資大項目達到320個。

鍾山說，「中國擁有14億人口的龐大市場和完善的產業配套體系，營商環境不斷改善，相信聰明的外商一定不會放棄中國市場。」

鍾山同時指出，下半年，中國外貿面臨的形勢更加複雜嚴峻，世界經濟下滑對需求的影響將進一步顯現，外貿企業生存壓力仍然很大。

他強調，商務部將會加大政策支持力度，推出和落實出口退稅、外貿信貸、出口信保、出口轉內銷等一系列穩企紓困政策，讓政策惠及更多外貿企業。