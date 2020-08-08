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陸七月出口增速創高 內需依然疲軟

聯合報 / 記者戴瑞芬李仲維／綜合報導
中國大陸7月出口創下今年以來新高，但未來海外出貨量是否回升仍有變數。圖為安徽省淮南市的工廠生產要出口的鞋子。（法新社）
中國大陸7月出口創下今年以來新高，但未來海外出貨量是否回升仍有變數。圖為安徽省淮南市的工廠生產要出口的鞋子。（法新社）

中國大陸七月出口增速創今年以來新高，成長百分之七點二，漲幅較上月擴大六點七個百分點，表現大幅優於預期。商務部國際市場研究所副所長白明解讀，「出口已度過最困難時候」；進口增速則由正轉跌，下降百分之一點四，白明指出，「說明內需依然比較疲軟」。

大陸海關總署昨天發布外貿統計，白明指出，出口超預期增長，很大程度上是靠中國產業鏈的恢復，因為疫情在大陸率先控制，得以復工復產，尤其是抗疫防護和醫療物資出口搶手。

值得注意的是，大陸前四大貿易伙伴中，只有對美國出口是負的。交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，對東協出口今年以來一直是正增長，現在是大陸第一大貿易伙伴，對日本出口也已經轉正，顯示出口貿易伙伴多元化，緩和了美中摩擦對中國大陸出口帶來的負面衝擊。

累計今年前七月，大陸與台灣進出口貿易額年增百分之八點七，大陸與香港進出口貿易額則年減百分之十點二。

疫情 海關 香港 東協

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