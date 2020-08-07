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第二季境外投資大陸證券淨流入逾600億美元

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
上半年大陸經常帳戶順差為859億美元。中新社資料照片
上半年大陸經常帳戶順差為859億美元。中新社資料照片

大陸國家外匯管理局今（7）日公布的第2季及上半年國際收支平衡表顯示，第2季大陸境外投資境內證券淨流入逾600億美元，顯示人民幣資產具有較強的吸引力。

數據顯示，按美元計值，第2季大陸經常帳戶順差1,196億美元，其中，貨物貿易順差1,613億美元，服務貿易逆差294億美元。資本和金融帳戶中，直接投資順差24億美元，儲備資產增加191億美元。

值得注意的是，今年上半年，經常帳戶扭轉第1季逆差的局面。

按美元計值，上半年大陸經常帳戶順差為859億美元，其中，貨物貿易順差1,844億美元，服務貿易逆差765億美元。資本和金融帳戶中，直接投資順差187億美元，儲備資產減少59億美元。

國家外匯管理局發言人王春英表示，上半年大陸經常帳戶順差與國內生產總值（GDP）之比為1.3%，繼續運行在合理區間；直接投資呈現淨流入，證券市場雙向資金流動保持活躍。

她稱，總體來看，上半年大陸國際收支仍處於平衡區間。

數據顯示，在證券市場方面，第2季境外投資境內證券淨流入逾600億美元，處於歷史較高水準，顯示人民幣資產具有較強的吸引力；大陸對外證券投資也保持一定規模。

今年上半年，大陸國際收支口徑的貨物貿易順差1,844億美元，年增2%。分季來看，第1季貨物貿易順差231億美元，第2季順差1,613億美元，王春英對此表示，這顯示大陸經濟穩步恢復，復工復產逐月好轉。

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