大陸外匯存底續攀升 7月增幅1.4%

大陸國家外匯管理局今（7）日披露，截至7月底，大陸外匯存底規模為3兆1,544億美元，較6月底增加421億美元，增幅為1.4%。這也是大陸外匯存底連續4個月增長。

國家外匯管理局發言人王春英表示，7月大陸外匯市場運行平穩，外匯供求基本平衡。美歐等主要經濟體加大財政刺激力度並維持超寬鬆貨幣政策，國際金融市場上非美元貨幣相對美元整體走強，主要國家資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯存底規模上升。

美元指數7月持續走低不斷創下逾兩年低點，整個7月累計下跌近5%。受美元走低影響，7月人民幣兌美元匯率延續6月的升值態勢。進入8月後，人民幣兌美元匯率繼續走強，8月6日盤中一度升破6.94關口。

王春英稱，當前大陸統籌疫情防控和經濟社會發展工作取得重大成果，但國際經濟金融形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大。展望未來，大陸已進入高品質發展階段，經濟韌性強勁，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局將加快形成，有利於繼續為外匯存底總體穩定提供支撐。