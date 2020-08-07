前七月兩岸貿易額年增8.7%，陸港大減10.2%

大陸海關總署今（7）日公布的最新外貿數據顯示，今年1至7月，大陸與台灣進出口貿易額年增8.7%，大陸與香港進出口貿易額年減10.2%。

數據顯示，今年1至7月，兩岸進出口貿易額為1,349.4億美元。其中，大陸對台灣出口324億美元，年增7.2%；大陸自台灣進口1,025.4億美元，年增9.1%。

從單月來看，7月兩岸貿易額為222.7億美元。大陸對台灣出口49.7億美元，自台灣進口173億美元。

在大陸與香港貿易方面，今年1至7月，兩地進出口貿易額為1,414.3億美元。其中，大陸對香港出口1,379.1億美元，年減9.3%；大陸自香港進口35.2億美元，年減33.6%。

從單月來看，7月大陸與香港貿易額為250.8億美元。其中，大陸對香港出口245.5億美元，自香港進口5.3億美元。

數據顯示，大陸7月進出口總額為4,129.3億美元，年增3.4%，其中出口年增7.2%，進口年減1.4%。

若以人民幣計價，7月出口年增10.4%，漲幅遠遠超過6月的4.3%且連續四個月為正增長；進口增速則由6月的6.2%縮窄至1.6%。

數據顯示，大陸7月出口總額為2,376.3億美元，月增11.3%，年增7.2%；進口1,753億美元，月增4.9%，年減1.4%。

大陸1月至7月進出口總額為2兆4,426.3億美元，年減4.8%。其中出口年減4.1%，進口年減5.7%。