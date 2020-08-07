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黃奇帆：陸應加快FTA談判 打破美的去中國化

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
重慶市前市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆。中新社
重慶市前市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆。中新社

重慶市前市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆呼籲，大陸應加快FTA談判，積極參與國際經貿規則談判與制定，打破美國在世界「去中國化」的圖謀。

黃奇帆7日參加由陸媒新京報貝殼財經主辦的「中國經濟新格局：乘風破浪」夏季峰會的線上會議。他在之中表示，近日修訂的美加墨協定正式生效，其中的「毒丸條款」就是針對大陸而來，是試圖削弱大陸在全球貿易和產業供應鏈地位的重要一步。

黃奇帆表示，美國大概會延續在推動協定時的主要操作手法，與歐盟、英國、日本等達成類似的FTA（自由貿易協定）協定，這將對大陸形成新的圍追堵截。

他建議，大陸應加快中日韓RCEP、中歐BRT談判、中英BRT談判，適時啟動加入CPTPP談判。通過參與這類經貿規則的談判，一方面努力打破美國在世界範圍內「去中國化」圖謀。另一方面利用大陸的巨大的市場潛力，把這些國家和地區吸引到大陸來。

黃奇帆並說，要以高水平開放助推國際經濟大循環，首先要穩步降低關稅水平，適度擴大進口，提升大陸在世界經濟舞台上的話語權。

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