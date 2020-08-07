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大陸7月出口快速回溫 大幅成長10.4％

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸7月出口大幅成長10.4%。圖為南京龍潭港區貨櫃碼頭。中新社
大陸7月出口大幅成長10.4%。圖為南京龍潭港區貨櫃碼頭。中新社

大陸海關總署7日公布，按人民幣計，大陸7月出口成長10.4%，遠高於6月的4.3%，且為連續第四個月維持正成長。

當月進口則是增長1.6%，低於6月的6.2％。這使得大陸7月貿易順差達到人民幣4,422.3億元，暴增45.9%。

整體而言，大陸今年前七個月，貨物貿易進出口總值比去年同期仍下降1.7%，但降幅比上半年收窄1.5個百分點。其中，出口衰退0.9%，進口下跌2.6%，貿易順差達人民幣1.64兆元，增加8.1%。

在所有貿易夥伴中，1至7月中美貿易總值按人民幣計下降3.3%，其中大陸對美國出口下降4.1%，自美國進口下降0.3%。對美貿易順差累計達人民幣1.08兆元，減少5.7%。

此外，今年以來，大陸鐵礦砂、原油、煤、天然氣、大豆等商品進口量都有所增長。

今年前七個月，大陸進口鐵礦砂6.6億噸，增加11.8%；進口原油3.2億噸，增加12.1%；煤2億噸，增加6.8%；天然氣進口增加1.9%；大豆進口增加17.7%。

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