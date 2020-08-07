聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google砍大陸相關YouTube頻道

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

路透引述Google公布第2季打擊假消息報告稱，刪除逾2,500個與大陸有關的YouTube頻道。因這些頻道大部分是發送垃圾訊息、與政治無關的內容，但亦有小部分是涉及政治話題。

報導稱，Google沒有指明具體的頻道也沒有提供其他細節，但認為情況與Twitter，以及社交媒體分析公司Graphika於4月留意到的假消息活動相似。

大陸駐美大使館未有回應此消息。北京方面過去曾否認散播虛假信息的指控；而Google也指，有關假消息活動同樣與伊朗及俄國有關。過去四年，Google和臉書等公司定期發布如何打擊網路宣傳。

和訊網報導，中美關係正處於數十年來的最低谷，全球冠狀病毒大流行、大陸在南海的軍力增強以及大陸方面的巨額貿易順差等因素，導致兩國關係緊張。當地時間8月5日，美國國務卿龐培歐表示，美國希望看到「不受信任的」大陸App從美國的應用商店中撤下，稱大陸擁有的TikTok和微信是「重大威脅」。

龐培歐說美國擴大建立清潔網路的努力時表示，華盛頓將努力阻止各種大陸應用程式和大陸電信公司訪問美國公民和企業的敏感信息。TikTok因國家安全問題而受到美國議員和政府的批評，美國總統川普甚至威脅要禁止。

假消息 龐培歐 TikTok

延伸閱讀

陸外交部嘲諷龐培歐的「乾淨網路」計畫：荒謬可笑

貝魯特大爆炸各國都來救援 敵國以色列也伸援

中反對美衛福部長訪台 龐培歐：符合一貫政策

川普：TikTok非常成功 人們都為它著迷

相關新聞

中美對立 疫情夾擊 陸經濟推內需為主

中美對立日深，加上全球疫情導致外部風險升溫，大陸政府內部人士透露，大陸經濟發展正尋求減少對海外市場和技術的依賴。政策方面...

房市回溫 廣州7月交易同比增長

在經歷了長達半年的同比（與上一年同期相比）下降後，廣州住宅成交量終於回升。統計數據顯示，7月廣州一手樓和二手樓的成交量同...

大陸集成電路產業重磅政策 出台

在美國不斷打壓、芯片供應鏈安全受到威脅之際，中國4日晚出台扶持集成電路（積體電路，即半導體）產業發展的重磅政策，為行業送...

華南最大規模 電動車展會廣州登場

第五屆華南國際電動車及零部件展覽會正在廣州展出，今年以「鋰電創新基地，電摩智造高地」為主題，是華南地區規模最大和品類最為...

寧德時代、奔馳 深化電池合作

德國梅賽德斯-奔馳與中國寧德時代5日宣布深化雙方在動力電池技術領域的合作。其中，明年上市的續航里程超700公里的全新梅賽...

金價再創新高 投資者蜂擁炒金

時隔9年，黃金價格再創新高。最近一周，現貨黃金價格多次突破2011年9月6日創下的每盎司1921美元的歷史最高價。投資者...

中芯Q2賺40億元 單季新高

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（6）日發布第2季財報，營收9.38億美元（約新台幣276.7億元），年增18.7%；獲利1....

美新一輪封禁 點名BAT

美國宣布「清潔淨網」行動，將針對陸企啟動新一輪的封禁，並點名騰訊、百度、阿里巴巴、華為、TikTok、中國移動、中國電信...

Google砍大陸相關YouTube頻道

路透引述Google公布第2季打擊假消息報告稱，刪除逾2,500個與大陸有關的YouTube頻道。因這些頻道大部分是發送...

受疫情影響 香港長實集團上半年盈利大跌六成

長江實業集團今年上半年盈利比去年減少近六成，為港幣（下同）63.6億元，主要是因受疫情影響，香港物業項目收入減少，英國啤...

大陸財政部積極財政政策：一個「信號」四個「對沖」

大陸財政部今（6）日發佈，2020年上半年中國財政政策執行情況報告指出，今年積極的財政政策措施，主要是發出一個適當提高赤...

人行發佈第2季貨幣政策執行報告：貨幣政策要精準導向

中國人民銀行今（6）日發布《2020年第2季度中國貨幣政策執行報告》中，延續7月30日中共中央政治局會議對貨幣政策的最新...

熱門新聞

環時總編：美國真敢玩大的，就與台灣建交吧

「天才少年」女博士生將領659萬年薪 清秀外表網讚：又美又有才華

凶宅被6組客戶瘋搶 掛牌9小時「2874萬」秒賣掉

少婦肚長成「20KG巨球」 2年來只能坐著睡 病因仍不明

陸以利誘換停止對台往來 索馬利蘭悍拒打臉

海珠湧大橋劈腿！釘子戶拒搬遷 網封「海珠之眼」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。