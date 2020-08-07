Google砍大陸相關YouTube頻道

路透引述Google公布第2季打擊假消息報告稱，刪除逾2,500個與大陸有關的YouTube頻道。因這些頻道大部分是發送垃圾訊息、與政治無關的內容，但亦有小部分是涉及政治話題。

報導稱，Google沒有指明具體的頻道也沒有提供其他細節，但認為情況與Twitter，以及社交媒體分析公司Graphika於4月留意到的假消息活動相似。

大陸駐美大使館未有回應此消息。北京方面過去曾否認散播虛假信息的指控；而Google也指，有關假消息活動同樣與伊朗及俄國有關。過去四年，Google和臉書等公司定期發布如何打擊網路宣傳。

和訊網報導，中美關係正處於數十年來的最低谷，全球冠狀病毒大流行、大陸在南海的軍力增強以及大陸方面的巨額貿易順差等因素，導致兩國關係緊張。當地時間8月5日，美國國務卿龐培歐表示，美國希望看到「不受信任的」大陸App從美國的應用商店中撤下，稱大陸擁有的TikTok和微信是「重大威脅」。

龐培歐說美國擴大建立清潔網路的努力時表示，華盛頓將努力阻止各種大陸應用程式和大陸電信公司訪問美國公民和企業的敏感信息。TikTok因國家安全問題而受到美國議員和政府的批評，美國總統川普甚至威脅要禁止。