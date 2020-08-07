美新一輪封禁 點名BAT

美國宣布「清潔淨網」行動，將針對陸企啟動新一輪的封禁，並點名騰訊、百度、阿里巴巴、華為、TikTok、中國移動、中國電信等在內的大陸七家公司。

據外電報導，美國封禁TikTok（抖音國際版）餘波盪漾，「清潔網絡」行動又擴大封殺陸企，擬在美國禁用BAT（百度、阿里及騰訊） 雲服務，下架微信 、TikTok 等App，限制中國科技公司進入美國市場。

接二連三，且打壓步伐加快，大陸互聯網企業已人人自危，擔心美國下一步又將針對誰？

據美國國務卿龐培歐宣布啟動的「清潔網絡」行動，制裁將涵蓋五個領域，涉及電信業者、應用商店、App、雲服務和網絡電纜。

針對性極強的具體制裁，包括禁止中國電信公司為美國提供國際電信服務，將與司法部、國防部等一同敦促FCC撤銷並終止中國公司在美電信服務的授權；將中國App從美國應用商店下架，包括TikTok和微信等； 阻止華為和供應商預裝或提供下載美國App。

同時，美國商務部將限制BAT、中國移動、中國電信等公司在美國「收集、儲存和處理」數據和敏感信息的能力； 確保連接美國與全球互聯網的海底電纜不會被破壞，並用於大規模情報收集。美國也公開遊說各國加入美國的網絡清潔計畫。

就在美國祭出制裁的第一時間，阿里、騰訊等低調暫不回應。不過，大陸外交部指責美國濫用國家安全概念。

大陸外交部發言人汪文斌回應稱，美方在拿不出任何證據的情況下對有關企業作「有罪推定」發出威脅，是違背市場經濟原則，他指控美方所謂維護公平、自由，其實是虛偽性和典型的雙重標準，也違反了WTO開放、透明、非歧視原則，表達堅決反對的立場。