中芯Q2賺40億元 單季新高

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（6）日發布第2季財報，營收9.38億美元（約新台幣276.7億元），年增18.7%；獲利1.38億美元（約新台幣40.7億元）創單季歷史新高，年增644.2%。

第一財經報導，中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松稱，宏觀環境仍在變化，但晶片需求依然強勁，第2季公司再創佳績，獲利1.38億美元，創單季新高，第2季成熟技術應用平台需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進，公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計第3季營收持續成長。

公司財報顯示，第2季毛利率小幅走高至26.5%，略高於第1季的25.8%。

產能方面，中芯國際月產能由第1季的47.6萬片8吋約當晶圓增加至2020年第2季的48萬片8吋約當晶圓，主要由於2020年第2季控股的上海300mm晶圓廠產能增加及生產計畫調整的淨影響所致。

中芯國際第2季的研究及開發開支減少至1.58億美元，相比第1季為1.66億美元主要由於本季度研發活動較少所致。

預估第3季表現，營收將季增1%至3%，毛利率介於19%至21%；非國際財務報告準則的經營開支將介於2.2億美元至2.35億美元；由非控制性權益承擔的損失將介於零至1,000萬美元間。

此外，中芯國際於上月在A股掛牌募得超額資金，中芯昨天公告指出，首次公開發行股票超額募集資金人民幣256.6億元，將用於12吋晶片SN1項目、成熟工藝生產線建設項目、先進及成熟工藝研發項目儲備資金以及補充流動資金。

每經網報導，自華為被美國封殺事件後，大陸晶片行業快速升溫，中芯國際為全球第四大晶圓代工廠，也是第六家掌握14奈米製程的晶圓製造行業企業。中芯國際提供0.35微米到14奈米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

中芯國際與台積電等國際先進企業在先進製程上仍存在差距：台積電已量產5奈米，中芯國際尚停留在量產14奈米，後者努力追趕。