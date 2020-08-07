寧德時代、奔馳 深化電池合作

德國梅賽德斯-奔馳與中國寧德時代5日宣布深化雙方在動力電池技術領域的合作。其中，明年上市的續航里程超700公里的全新梅賽德斯-奔馳豪華純電轎車EQS將配備寧德時代電池模組。同時，雙方將共同推動德國鋰離子電池的產業化發展。

中新社報導，德國戴姆勒集團旗下的梅賽德斯-奔馳股份公司是全球最大的豪華乘用車製造商之一。總部位於福建的寧德時代是全球領先的鋰離子動力電池和儲能電池研發製造公司，其首個海外工廠落戶於德國圖林根州埃爾富特，目前正在建設中。

當天公布的合作細節顯示，雙方將共同開發高新電池技術，支持梅賽德斯-奔馳車型陣容的大規模電動化。梅賽德斯-奔馳正加速推進其電動為先戰略，寧德時代將為其提供符合碳中和標準的先進電芯、模組及電池系統。

雙方協議的內容涵蓋了各領域的動力電池技術，包括為梅賽德斯-奔馳乘用車產品提供電芯及模組，為梅賽德斯-奔馳輕型商務車產品提供整體電池系統，並且將具備前景廣闊的創新技術指標。

此外，協議內容還包括寧德時代為部分項目提供的CTP（無模組電池包）設計，其省去了傳統電池模組，將電芯直接集成到電池包。

雙方戰略合作還將進一步加速高新電池技術在德國的產業化發展。隨著寧德時代圖林根工廠的建設推進，寧德時代正在建立與完善歐洲的服務體系，為梅賽德斯-奔馳提供更具競爭力的產品以及更穩定的電池供應。梅賽德斯-奔馳可以從寧德時代圖林根工廠採購電池，進一步提高其供應鏈本土化採購率。

戴姆勒股份公司負責集團研發的董事會成員、梅賽德斯-奔馳股份公司董事會成員兼首席運營官馬庫斯·謝弗當天表示，與寧德時代的合作將助力該企業加速向碳中和的轉型。