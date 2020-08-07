金價再創新高 投資者蜂擁炒金

時隔9年，黃金價格再創新高。最近一周，現貨黃金價格多次突破2011年9月6日創下的每盎司1921美元的歷史最高價。投資者蜂擁入場，炒金熱潮瘋狂來襲。

中新社旗下《中國新聞周刊》最新一期刊發文章指出，受全球疫情與國際貨幣政策影響，這一輪金價漲勢已經超出預期。世界黃金協會研究部研究經理Krishan Gopaul表示，由於受疫情和國際形勢變動影響，當前國際市場上黃金的避險需求上升，黃金被視作對沖通漲和貨幣貶值的工具。湧入的投資者又進一步增強了黃金的投資需求，助推黃金的價格上漲。

中信證券研報指出，金價未來仍然有160美元至320美元的上漲空間。7月下旬，花旗、高盛、瑞銀、中信證券等多家國內外機構紛紛上調黃金目標價格。

世界黃金協會則提醒投資者：當前的黃金漲勢是由高不確定性的市場環境、極低的實際利率和多頭的瘋狂加倉共同推動的，這些因素都跟黃金的投資需求有關。也正因如此，黃金的避險性質逐漸削弱，並且變得越來越像一種投機性質極重的風險資產。

中國黃金協會副會長張永濤表示，當前黃金市場避險情緒高漲，有過熱傾向，投資依然需要謹慎。他提醒道，投資者如果把黃金作為長期投資，可考慮適當配置；如果做短線投資，現在並不是一個合適的時機。

不同於紙黃金的追漲態勢，上半年實物黃金市場並未迎來提振。7月以來，中國國內金飾品牌頻繁調價，多家品牌單周漲幅達8％。實物黃金市場看似水漲船高，買金人卻是少數。

一家知名黃金品牌專櫃負責人透露，實物黃金市場的消費者有買跌不買漲的心理，加上疫情衝擊，最近三個月，店內銷售額只達到去年七成。

中國黃金協會數據顯示，今年上半年，中國黃金產量、消費量雙雙同比下滑。世界黃金協會數據則顯示，今年上半年，黃金總需求、黃金飾品需求、工業用黃金需求與去年同期相比紛紛下降。

對此，世界黃金協會市場分析師Louise Street認為，受疫情影響，黃金零售市場可能還會保持低迷，但是黃金的避險地位將持續吸引投資者，金價可能還會出現與消費需求背離的漲勢。

中國人民大學重陽金融研究院助理院長賈晉京表示，對於普通投資者來說，若此時寄希望於投資實物黃金獲取收益，是不理性且充滿風險的。實物黃金的避險價值和投資屬性並不清晰，絕不能將實物黃金與紙黃金混為一談。