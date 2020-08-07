聽新聞
test
0:00 / 0:00

華南最大規模 電動車展會廣州登場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第五屆華南國際電動車及零部件展覽會5日在廣州開幕。 （中新社）
第五屆華南國際電動車及零部件展覽會5日在廣州開幕。 （中新社）

第五屆華南國際電動車及零部件展覽會正在廣州展出，今年以「鋰電創新基地，電摩智造高地」為主題，是華南地區規模最大和品類最為齊全的泛電動車生態鏈展覽會。

中新社報導，來自廣東中山的電動車經銷商林彥華表示，今年展出的新款比去年多，運用了新技術，續航和速度都提升了，而且外觀都很漂亮。本次展會會場齊聚了幾十家電動車企業，其中不乏雅迪、台鈴、愛瑪、小刀等知名品牌。每家企業都根據自身特點佈置了各具亮點的展位，雅迪把賽車賽道帶來了展位，台鈴則展出了新技術，小刀也通過新車搭配車模吸引了不少消費者……　　

主辦方表示，受疫情影響，他們先在6月中旬啟動華南電動車展線上展，展示了超過千款新產品。通過線上展為品牌企業開拓渠道、為消費者提供產品選購等搭建線上一站式平台，做到「足不出戶雲採購，雲觀展」，實現線上超過萬人觀展，為此次線下展積累了人氣。　

相關專家表示，隨著廣東深圳、佛山、中山等城市對電動車管理政策的鬆綁，廣東電動車市場被激活，消費者換購市場空間變大，該展會通過結合廣東鋰電和摩托車的產業基礎，可以進一步賦能企業深挖經銷渠道，開拓華南市場，加強上下游產業鏈的密切聯繫與協作，並優化產業供給端。

廣東 品牌 疫情

延伸閱讀

福斯斥資22億歐元！擴大兩生產廠快速轉型成電動車工廠

首見夜間出動 美軍再派E-8C飛近中國廣東

廣州白雲機場推自助刷臉服務 全程可通行

廣州白雲機場One ID 刷臉報到託運

相關新聞

中美對立 疫情夾擊 陸經濟推內需為主

中美對立日深，加上全球疫情導致外部風險升溫，大陸政府內部人士透露，大陸經濟發展正尋求減少對海外市場和技術的依賴。政策方面...

房市回溫 廣州7月交易同比增長

在經歷了長達半年的同比（與上一年同期相比）下降後，廣州住宅成交量終於回升。統計數據顯示，7月廣州一手樓和二手樓的成交量同...

大陸集成電路產業重磅政策 出台

在美國不斷打壓、芯片供應鏈安全受到威脅之際，中國4日晚出台扶持集成電路（積體電路，即半導體）產業發展的重磅政策，為行業送...

華南最大規模 電動車展會廣州登場

第五屆華南國際電動車及零部件展覽會正在廣州展出，今年以「鋰電創新基地，電摩智造高地」為主題，是華南地區規模最大和品類最為...

寧德時代、奔馳 深化電池合作

德國梅賽德斯-奔馳與中國寧德時代5日宣布深化雙方在動力電池技術領域的合作。其中，明年上市的續航里程超700公里的全新梅賽...

金價再創新高 投資者蜂擁炒金

時隔9年，黃金價格再創新高。最近一周，現貨黃金價格多次突破2011年9月6日創下的每盎司1921美元的歷史最高價。投資者...

中芯Q2賺40億元 單季新高

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨（6）日發布第2季財報，營收9.38億美元（約新台幣276.7億元），年增18.7%；獲利1....

美新一輪封禁 點名BAT

美國宣布「清潔淨網」行動，將針對陸企啟動新一輪的封禁，並點名騰訊、百度、阿里巴巴、華為、TikTok、中國移動、中國電信...

Google砍大陸相關YouTube頻道

路透引述Google公布第2季打擊假消息報告稱，刪除逾2,500個與大陸有關的YouTube頻道。因這些頻道大部分是發送...

受疫情影響 香港長實集團上半年盈利大跌六成

長江實業集團今年上半年盈利比去年減少近六成，為港幣（下同）63.6億元，主要是因受疫情影響，香港物業項目收入減少，英國啤...

大陸財政部積極財政政策：一個「信號」四個「對沖」

大陸財政部今（6）日發佈，2020年上半年中國財政政策執行情況報告指出，今年積極的財政政策措施，主要是發出一個適當提高赤...

人行發佈第2季貨幣政策執行報告：貨幣政策要精準導向

中國人民銀行今（6）日發布《2020年第2季度中國貨幣政策執行報告》中，延續7月30日中共中央政治局會議對貨幣政策的最新...

熱門新聞

環時總編：美國真敢玩大的，就與台灣建交吧

「天才少年」女博士生將領659萬年薪 清秀外表網讚：又美又有才華

凶宅被6組客戶瘋搶 掛牌9小時「2874萬」秒賣掉

少婦肚長成「20KG巨球」 2年來只能坐著睡 病因仍不明

陸以利誘換停止對台往來 索馬利蘭悍拒打臉

海珠湧大橋劈腿！釘子戶拒搬遷 網封「海珠之眼」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。