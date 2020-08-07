華南最大規模 電動車展會廣州登場

第五屆華南國際電動車及零部件展覽會正在廣州展出，今年以「鋰電創新基地，電摩智造高地」為主題，是華南地區規模最大和品類最為齊全的泛電動車生態鏈展覽會。

中新社報導，來自廣東中山的電動車經銷商林彥華表示，今年展出的新款比去年多，運用了新技術，續航和速度都提升了，而且外觀都很漂亮。本次展會會場齊聚了幾十家電動車企業，其中不乏雅迪、台鈴、愛瑪、小刀等知名品牌。每家企業都根據自身特點佈置了各具亮點的展位，雅迪把賽車賽道帶來了展位，台鈴則展出了新技術，小刀也通過新車搭配車模吸引了不少消費者……

主辦方表示，受疫情影響，他們先在6月中旬啟動華南電動車展線上展，展示了超過千款新產品。通過線上展為品牌企業開拓渠道、為消費者提供產品選購等搭建線上一站式平台，做到「足不出戶雲採購，雲觀展」，實現線上超過萬人觀展，為此次線下展積累了人氣。

相關專家表示，隨著廣東深圳、佛山、中山等城市對電動車管理政策的鬆綁，廣東電動車市場被激活，消費者換購市場空間變大，該展會通過結合廣東鋰電和摩托車的產業基礎，可以進一步賦能企業深挖經銷渠道，開拓華南市場，加強上下游產業鏈的密切聯繫與協作，並優化產業供給端。