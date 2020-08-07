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日產汽車回升 創7月最佳銷量
日產汽車中國區5日發佈2020年7月銷售業績，日產汽車中國區、東風日產、東風汽車股份有限公司均實現兩位數增長並創下7月最佳銷量紀錄。日產汽車中國區業務逐步回升。
中新社報導，日產汽車中國區7月銷量為120945台，相比去年同期增長11.6%。隨著中國的新冠肺炎疫情逐步得到控制，日產汽車中國區銷量連續五個月實現反彈，並首次實現兩位數增長。
儘管處於傳統銷售淡季，日產汽車中國區及其旗下乘用車和輕型商用車兩大事業板塊，東風日產，鄭州日產和東風汽車股份有限公司7月銷量均實現增長。其中，輕型商用車事業板塊7月銷量同比增長31.3%。
2020年1月-7月，日產汽車中國區累計銷量為717287台，同比下降13.2%，與去年同期累計銷量差距在逐步縮小。日產汽車公司全球高級副總裁、日產中國管理委員會主席、東風汽車有限公司總裁山崎莊平（Shohei Yamazaki）表示：日產汽車對中國市場充滿信心，將繼續增進和經銷商及合作夥伴的緊密合作，並通過「日產智行（Nissan Intelligent Mobility）」技術願景和產品來滿足消費者的多元需求。
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