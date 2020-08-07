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重慶13部門聯合推動 金融服務西部陸海新通道建設

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國人民銀行重慶營業管理部、重慶市地方金融監督管理局、重慶市人民政府口岸和物流辦公室等13部門，5日聯合印發《金融服務西部陸海新通道建設方案》（簡稱《方案》），進一步完善金融政策、組織、產品和服務體系。

中新社報導，西部陸海新通道位於中國西部地區腹地，北接絲綢之路經濟帶，南連21世紀海上絲綢之路，協同銜接長江經濟帶，在中國區域協調發展格局中具有重要戰略地位。

《方案》提出，將擴大與東盟國家金融機構的國際合作，推動與東盟國家金融市場聯通和金融合作。西部陸海新通道基礎設施、物流網絡、運營組織中心等建設尤為重要。　　

《方案》明確，將引導金融機構加大對通道沿線基礎設施建設的信貸支持，鼓勵金融機構提供應收賬款融資、應收票據保理、貨運主個人經營性貸款、車輛等專用設備抵押貸款、設備融資租賃等金融產品，建立物流企業授信審批放款的綠色通道。

《方案》提出，將深化鐵路運單物權化試點，擴大鐵路提單在託收、押匯、國際國內信用證等貿易結算融資業務中的運用，協調相關省區推動鐵海聯運一單制試點。

通道經貿發展亦受到關注。《方案》明確，將引導金融機構大力支持國際產能合作和通道沿線園區產業升級；優化通道貿易融資和保險服務，促進跨境貿易結算便利化；鼓勵金融機構為通道跨境貿易和投資量身設計結算產品，加強人民幣跨境使用服務。

中國人民銀行

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