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路透：美首度售台4架先進無人偵察機 總價估176億

上海加速形成互聯網產業帶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐的特殊年份下，互聯網發展開始邁向新的創新周期。近來被瘋狂刷屏並引起熱議的《後浪》，讓b站成為今年聲浪最高的公司。

中新社報導，在視頻行業首次打破愛奇藝、優酷、騰訊視頻三分天下的局面；逆勢中在納斯達克上市的達達集團，再次引起海外市場對中概股的關注；股價連續上漲的拼多多，市值已超越京東；疫情期間表現突出的盒馬，也已成為零售行業互聯網的典範。

報導稱，這幾家公司都位於上海。除此之外，還有小紅書、喜馬拉雅、商湯科技、叮咚買菜等在線新經濟的互聯網「後浪」們，紛紛被市場看好。這些嶄露頭角，在各自細分領域中風頭正勁的互聯網企業，反映了上海互聯網經濟能級提升、聚集發展的新趨勢。

統計顯示，上海占據了全國70%的O2O生活服務市場，60%的金融信息服務市場，40%的網絡遊戲市場，具備業態最為完善的數字內容產業鏈。　

疫情加速了各個行業的重新洗牌，線上線下一體化席捲了生鮮、教育、醫療、文娛、遊戲、汽車等幾乎各個行業。尤其是今年4月，此間官方發佈《上海市促進在線新經濟發展行動方案（2020-2022年）》，預示著經濟新動能的引擎被點燃。

報導說，上海是最早觸網的城市，雖然缺乏「BAT」（指百度、阿里巴巴、騰訊），但在歷年「獨角獸」榜單中，上海互聯網創業企業數量一直位居前列。最近幾年，上海新生代互聯網經濟更是厚積薄發，帶動上海互聯網產業增速領先全國。據中國工業和信息化部的數據顯示，2019年上海互聯網相關業務收入增速達38.7%，居全國第一。　　

上海信息服務業行業協會秘書長陸雷表示，在互聯網發展進入「下半場」之時，上海能站上「新風口」，除了對互聯網產業持之以恒的決心外，還有得天獨厚的優勢。

上海有2400萬極具消費能力的人群，市場潛力巨大，而且上海消費者勇於嘗試新鮮事物。這些都為信息消費新業態的創新提供了良好土壤。

上海 疫情

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