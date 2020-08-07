盒馬鮮生創始人侯毅：開拓在線新經濟上海模式

最近來自崇明島的上海市首家「盒馬村」出產的翠冠梨採摘上市。和往年的不同，這批翠冠梨是來自數字農業基地的第一次產出。

中新社報導，提出「盒馬村」概念的侯毅說，「盒馬村」就是中國農業安裝「發動機」的一塊塊試驗田。它成就了數字農業上海模式，還拉近新零售與新農村、新技術與新農民，讓高大上的科技接地氣，服務於農，利民惠農，農民納新，農業創新，農村翻新。

上海的盒馬翠冠梨數字農業基地是一個全科技武裝的基地，160畝的面積，高科技設備超過50項，農民用無人機撒藥，用手機種田。

侯毅說，數字農業是中國未來農村發展的新地基，它一頭改變的是農業產業，一頭普惠的是消費者，而中間的介質是互聯網和大數據。數字經濟，讓更多現代化設施和理念不止聚焦於城市，以往「先城市、後農村」的發展模式正在發生變化。

侯毅說，最能讓數字經濟發揮作用的上海，是向世界展現中國魅力的出海口，上海的「盒馬村」也是未來中國農業發展的風向標。掌握潮流的方向與力量，中國，才能從農業大國變成數字農業大國。

2015年，盒馬在上海浦東創業，此後盒馬在上海接連推出了基於各種不同消費需求和消費場景的多種新業態。2019年，盒馬mini問世。從原先占地5000平方米的盒馬，縮小到現在800平方米到1000平方米的小店，目前盒馬mini已經實現整體盈利，並推廣到北京，開始快速複製。

今年7月15日，盒馬宣佈旗下早餐創新業態「盒小馬」孵化成功，這個針對早餐場景「沒時間」、「選擇少」等痛點提出的解決方案，一經推出回響熱烈，8月將集中開業一批門店。

侯毅表示，上海提出打造在線新經濟高地，已經指出了面向未來的前進之路。在線新經濟的未來就是線上線下一體化，上海對於企業在這方面的探索一直給予充分的支持鼓勵，盒馬在上海不斷孵化出的新物種、新業態，就是這一在線新經濟「上海模式」的成果。