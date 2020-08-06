快訊

美「中」軍機巴士海峽周旋 共機侵我ADIZ遭廣播驅離

鉛中毒案中藥商被搜索 子為父抱不平：重點在不能入藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸財政部積極財政政策：一個「信號」四個「對沖」

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
（圖：百度圖庫）
（圖：百度圖庫）

大陸財政部今（6）日發佈，2020年上半年中國財政政策執行情況報告指出，今年積極的財政政策措施，主要是發出一個適當提高赤字率的「信號」，並做好四個「對沖」。

中新社報導，今年將財政赤字率從2.8%提高至3.6%以上，赤字規模比2019年增加人民幣1兆元，達到3.76兆元，穩定並提振市場信心。　　

四個「對沖」是指：—適度加大政府債券發行力度，增加政府投資，對沖經濟下行壓力。安排地方政府專項債券3.75兆元，比2019年增加1.6兆元。同時發行1兆元抗疫特別國債。　　

—加大減稅降費力度，對沖企業經營困難。預計全年為市場主體新增減負超過2.5兆元。　　

—加大轉移支付力度，對沖基層「三保」壓力。中央對地方轉移支付增長12.8%，支持地方尤其是困難地區正常運轉。新增加的財政赤字和抗疫特別國債資金全部安排給地方，建立特殊轉移支付機制，加快直達資金預算下達。6月底前已將具備條件的直達資金全部下達地方。　　

—加強預算平衡，對沖疫情減收影響。堅持政府過緊日子，大力壓減非急需非剛性支出，切實保障基本民生支出和重點領域支出。加強預算平衡和政府債務管理，增強財政可持續性，牢牢守住風險底線。　　

報告表示，今年以來，受疫情等多重因素影響，大陸全國財政收入下降較多，財政收支矛盾加劇，財政運行壓力增加。

隨著推進復工復產和助企紓困成效繼續顯現，從4月起，收入累計降幅逐月收窄，呈現持續向好態勢；6月份，全國一般公共預算收入同比增長3.2%。增幅由負轉正，年內首次實現月度正增長。　　

財政赤字 疫情 人民幣

延伸閱讀

友霖攜手大陸商丘賽諾雅藥業 代理經銷降血脂用藥

貝魯特驚爆估150億美元重建 榖倉摧毀糧安堪虞

不滿台不認「九二共識」、批台獨 陸委會：陸無權置喙

陸委會：逾8成台灣人 反對港版國安法及一國兩制

相關新聞

人行發佈第2季貨幣政策執行報告：貨幣政策要精準導向

中國人民銀行今（6）日發布《2020年第2季度中國貨幣政策執行報告》中，延續7月30日中共中央政治局會議對貨幣政策的最新...

中美對立 疫情夾擊 陸經濟推內需為主

中美對立日深，加上全球疫情導致外部風險升溫，大陸政府內部人士透露，大陸經濟發展正尋求減少對海外市場和技術的依賴。政策方面...

房市回溫 廣州7月交易同比增長

在經歷了長達半年的同比（與上一年同期相比）下降後，廣州住宅成交量終於回升。統計數據顯示，7月廣州一手樓和二手樓的成交量同...

大陸財政部積極財政政策：一個「信號」四個「對沖」

大陸財政部今（6）日發佈，2020年上半年中國財政政策執行情況報告指出，今年積極的財政政策措施，主要是發出一個適當提高赤...

中芯國際Q2淨利潤年增644.2%

中芯國際6日在股市收盤後發布2020年第二季財報，受成熟技術應用平台需求旺盛、消費電子類收入增長顯著等影響，純利1.38...

解放軍出身的華為任正非 打造科技業的戰鬥機

解放軍出身的華為總裁任正非，不僅將軍事管理融入華為企業文化中，讓員工像部隊士兵一樣具有堅決執行、高度統一的效率，任正非常常引用軍事故事來激勵同仁，從古寧頭戰役、滿布彈孔卻仍能駕駛伊爾-2攻擊機飛到最新的南泥灣項目，激發團隊鬥志。

陸晶圓代工龍頭中芯國際 Q2淨利潤暴增644.2%

大陸晶圓代工龍頭中芯國際6日發布第2季財報，收入為9.385億美元，季增3.7%，年增18.7%；淨利潤1.38億美元，...

華為預計今年底前 將建成80萬5G基地台

華為無線網路產品線總裁楊超斌6日表示，預計今年底大陸電信商，將建成80萬個5G基地台，5G用戶數將超過2億。

中國上半年採購美農產品 僅達協議目標20%

盛傳美國與中國高階官員將在8月15日視訊會議中檢視第一階段貿易協議的落實情況，在此之前，美國農業部公布數據顯示，上半年，...

深圳行動方案 提出打造兩大金融中心

深圳經濟特區本月26日即將成立屆滿40周年，深圳提出行動方案。有別於香港的國際金融中心地位，深圳定位的是全球金融科技中心...

賓士將與寧德時代共同開發電池 明年推續航700公里新車

賓士與寧德時代5日共同宣布，雙方將共同開發高新電池技術，支持賓士車型陣容的大規模電動化，並在明年推續航700公里新車。

鞏固經濟復甦形勢 陸下半年將擴大內需、鼓勵民間投資

據央視網報導，大陸國家發展改革委副主任寧吉喆表示，下半年，要牢牢把握「擴大內需」這個戰略基點，鼓勵民間投資，要更好發揮消費對經濟增長的基礎性作用，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

熱門新聞

環時總編：美國真敢玩大的，就與台灣建交吧

「天才少年」女博士生將領659萬年薪 清秀外表網讚：又美又有才華

凶宅被6組客戶瘋搶 掛牌9小時「2874萬」秒賣掉

陸以利誘換停止對台往來 索馬利蘭悍拒打臉

海珠湧大橋劈腿！釘子戶拒搬遷 網封「海珠之眼」

自炒黑歷史？優衣庫活春宮女主角出道 大方自稱「小濕妹」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。