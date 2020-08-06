大陸財政部積極財政政策：一個「信號」四個「對沖」

大陸財政部今（6）日發佈，2020年上半年中國財政政策執行情況報告指出，今年積極的財政政策措施，主要是發出一個適當提高赤字率的「信號」，並做好四個「對沖」。

中新社報導，今年將財政赤字率從2.8%提高至3.6%以上，赤字規模比2019年增加人民幣1兆元，達到3.76兆元，穩定並提振市場信心。

四個「對沖」是指：—適度加大政府債券發行力度，增加政府投資，對沖經濟下行壓力。安排地方政府專項債券3.75兆元，比2019年增加1.6兆元。同時發行1兆元抗疫特別國債。

—加大減稅降費力度，對沖企業經營困難。預計全年為市場主體新增減負超過2.5兆元。

—加大轉移支付力度，對沖基層「三保」壓力。中央對地方轉移支付增長12.8%，支持地方尤其是困難地區正常運轉。新增加的財政赤字和抗疫特別國債資金全部安排給地方，建立特殊轉移支付機制，加快直達資金預算下達。6月底前已將具備條件的直達資金全部下達地方。

—加強預算平衡，對沖疫情減收影響。堅持政府過緊日子，大力壓減非急需非剛性支出，切實保障基本民生支出和重點領域支出。加強預算平衡和政府債務管理，增強財政可持續性，牢牢守住風險底線。

報告表示，今年以來，受疫情等多重因素影響，大陸全國財政收入下降較多，財政收支矛盾加劇，財政運行壓力增加。

隨著推進復工復產和助企紓困成效繼續顯現，從4月起，收入累計降幅逐月收窄，呈現持續向好態勢；6月份，全國一般公共預算收入同比增長3.2%。增幅由負轉正，年內首次實現月度正增長。