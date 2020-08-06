陸晶圓代工龍頭中芯國際 Q2淨利潤暴增644.2%

大陸晶圓代工龍頭中芯國際6日發布第2季財報，收入為9.385億美元，季增3.7%，年增18.7%；淨利潤1.38億美元，季增115%，年增644.2%。

新浪科技報導，財報公告，第2季毛利率26.5%，第1季為25.8%，去年第2季為19.1%。公司預期季度收入增加1%至3%；毛利率介於19%至21%。

非國際財務報告準則的經營開支將介於2.2億美元至2.35億美元之間；由非控制性權益承擔的損失將介於零至1,000萬美元之間。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松說，儘管宏觀環境仍在變化，但晶片需求依然強勁。第2季公司再創佳績，營收達9.38億美元，季增4%，年增19%；利潤為1.38億美元，創單季新高。

公司稱，第2季成熟技術應用平台需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進。公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計第3季營收持續成長。