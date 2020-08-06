聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸晶圓代工龍頭中芯國際 Q2淨利潤暴增644.2%
大陸晶圓代工龍頭中芯國際6日發布第2季財報，收入為9.385億美元，季增3.7%，年增18.7%；淨利潤1.38億美元，季增115%，年增644.2%。
新浪科技報導，財報公告，第2季毛利率26.5%，第1季為25.8%，去年第2季為19.1%。公司預期季度收入增加1%至3%；毛利率介於19%至21%。
非國際財務報告準則的經營開支將介於2.2億美元至2.35億美元之間；由非控制性權益承擔的損失將介於零至1,000萬美元之間。
中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松說，儘管宏觀環境仍在變化，但晶片需求依然強勁。第2季公司再創佳績，營收達9.38億美元，季增4%，年增19%；利潤為1.38億美元，創單季新高。
公司稱，第2季成熟技術應用平台需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進。公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計第3季營收持續成長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言