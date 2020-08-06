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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

深圳行動方案 提出打造兩大金融中心

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為今年5月31日，深圳高層建築群以七色彩虹動畫展示公開徵集的兒童畫。中新社
圖為今年5月31日，深圳高層建築群以七色彩虹動畫展示公開徵集的兒童畫。中新社

深圳經濟特區本月26日即將成立屆滿40周年，深圳提出行動方案。有別於香港的國際金融中心地位，深圳定位的是全球金融科技中心和可持續金融中心。

券商中國報導，根據深圳官方制定的《深圳市貫徹落實關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見行動方案》，共50條行動措施，85項細分任務，推動深圳金融先行示範。其中包括將深圳打造成為全球金融科技中心和全球可持續金融中心。

近期關於深圳的利多消息不斷，包括自然資源部提出的《關於支持粵港澳大灣區和深圳市深化自然資源領域改革探索意見的函》，粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃也於4日獲得大陸國家發改委批復。

深圳行動方案更是罕見地提出打造兩類金融中心。據分析，深圳金融科技起步早，技術創新、場景應用等能力領先，包括人行數位貨幣研究所金融科技研究院、未來金融監管科技研究院、大陸全國唯一的金融科技測評中心、市場化個人徵信公司百行徵信、具有數位身分認證技術的中信網安等金融科技重要機構都是在深圳成立。

至於全球可持續金融中心的主要特徵，則是綠色金融。大陸首部綠色金融地方立法，目前已經在深圳市人大常委會進行審議。今年1月，香港、澳門、廣州發起設立粵港澳大灣區綠色金融聯盟，該聯盟秘書處也將設立在深圳。

在擴大金融業對外開放、深化深港澳金融合作方面，行動方案提出支持保險公司在深圳設立獨立核算的資產管理、營運、研發、後援服務、數據資訊等各類總部，研究制定推出相應扶持優惠政策、推動深圳與港澳保險機構開展跨境人民幣再保險業務，探索發行巨災債券、積極推動在深圳設立保險服務中心。

至於證券期貨行業方面，行動方案提出探索允許非銀行金融機構開立可收付客戶外幣的一級代客帳戶，支持外幣代客業務的發展等。

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