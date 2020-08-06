賓士將與寧德時代共同開發電池 明年推續航700公里新車

賓士與寧德時代5日共同宣布，雙方將共同開發高新電池技術，支持賓士車型陣容的大規模電動化，並在明年推續航700公里新車。

據上海澎湃新聞報導，賓士表示，寧德時代將提供符合碳中和標準的先進電芯、模組及電池系統，包括為乘用車產品提供電芯及模組，為輕型商務車產品提供整體電池系統。

此外，協議內容還包括寧德時代為部分專案提供的CTP（無模組電池包）設計，該設計能將電芯直接集成到電池包。

賓士表示，雙方已經開始下一代電池的研發工作，研發成果將應用於公司未來幾年推出的新車型中。

配備寧德時代電池模組的賓士豪華純電轎車EQS預計於明年開始交車，續航里程將超過700公里（WLTP標準），充電速度比現有車型快一倍。

賓士母公司戴姆勒大中華區業務董事長唐仕凱（Hubertus Troska）表示，在大陸，多年來已與業內領軍者及科技公司建立起深入的夥伴關，戴姆勒不僅保持了長足發展的良好勢頭，同時提高了從生產到採購、研發的效率。

戴姆勒首席營運官馬謝弗（Markus Schäfer）指出，與寧德時代的合作將助力賓士加速向碳中和的轉型，寧德時代將成為賓士的首席供應商，保障下一代EQ產品未來幾年的電池供應。

寧德時代董事長兼首席執行官曾毓群表示，賓士與寧德時代鋰電專業與經驗的結合，將成為雙方電動化戰略的一個里程碑，雙方合作開發並提供可靠且有競爭力的電動化解決方案，共同推動全球汽車電動化進程。