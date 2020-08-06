陸鼓勵限購城市增加汽車購置限額 買新能源車給補貼
大陸國家發改委副主任寧吉喆5日表示，下半年，大陸將鼓勵限購城市適當增加汽車購置限額，放寬新能源汽車限購，對購置新能源汽車等給予適當補貼。
據央視新聞報導，寧吉喆表示，下半年，大陸將加快推動智慧零售、線上教育等新型消費高品質發展，推動汽車和家電消費轉型升級。
此外，寧吉喆提到，發展縣域的消費聚集區是大陸這次擴大內需的重點，也是消費的發展很有潛力的地方，例如，縣城步行街的改造等，應當給予貸款的支持，還可以發行一些企業的債券。他說，這將使得大陸消費將不僅有大城市的消費、中等城市消費，也有縣城消費。
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