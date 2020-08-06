廈門銀行A股IPO過關 富邦蔡家「瓜熟蒂落」

等待2年多，IPO順利過關，廈門銀行是2020年以來A股第一家獲批上市的銀行股，並且是A股市場上首家具有台資背景的銀行股，其上市動態備受兩岸臺商圈及金融界關注。據「第一波」報導，自投資廈門銀行以來，臺灣的富邦蔡家已苦守12年，如今「瓜熟蒂落」，非常圓滿。

7月16日，大陸證監會網站發佈的公告顯示，廈門銀行首發獲通過，也將成為2020年A股首家上市銀行。不過，也有個小小的波折，證監會發審委依然有若干問題需要廈門銀行作補充說明，例如華福廈門銀行1號定向資產管理計畫涉及的訴訟糾紛等。

資料顯示，2019年，廈門銀行資產總額2469億元，負債2313億元，全年淨利潤為17.36億元。此外，2019年廈門銀行的貸款餘額為1050億元，存款規模1368億元，不良貸款率1.18%，撥備覆蓋率274.58%，資本充足率為15.21%；此外，該行2019年利息收入94.11億元。

據瞭解，廈門銀行於2017年12月1日首次披露招股書，並於2018年10月9日進行了預披露更新。招股書顯示，廈門銀行擬於上交所上市，發行完成後總股本不超過31.67億股。與去年浙商銀行等銀行股的上市火熱相比，今年銀行股IPO顯得冷清多了；不過，廈門銀行成功過會後，仍18家銀行在排隊，且均是中小銀行。

廈門銀行此番成功過會，最受注目的無疑是該行的台資背景。從該行的股權結構來看，第一大股東為廈門市財政局，持股20.21%；第二大股東，是來自寶島臺灣的富邦金控，占股比例為19.95%。

廈門銀行的第三大股東是北京盛達興業房地產，持股10.65%；福建七匹狼集團持股8.90%，為第四大股東。第五、六、七大股東分別為廈門港務海潤通資產管理、佛山照明和大洲控股集團，持股比例分別為4.99%、4.62%和4.21%。

臺灣富邦集團的蔡家，是「富過三代」金控豪門，現由蔡明忠、蔡明興兄弟掌舵。通常來說，外人會喊蔡家兄弟的哥哥、臺灣大董事長蔡明忠為「大董」，弟弟、富邦金控董事長蔡明興為「二董」。

一旦廈門銀行正式上市，將成為A股市場首家台資背景的銀行股，自然引起兩岸金融界及臺商圈的高度關注。

2008年，富邦金控（簡稱富邦金）透過子公司富邦銀行（香港），間接持股廈門銀行。這在當時，也引起轟動效應，首開臺灣金融機構參股大陸商業銀行的先河。更值一提的是，廈門銀行於2008年成功引入具有台資背景的富邦銀行（香港）有限公司作為戰略投資者，也是首開兩岸三地（陸港臺）金融業合作先河。

順帶提及，當時掌舵富邦金的是蔡家大哥、時任臺灣富邦金控董事長的蔡明忠。2018年12月1日，臺灣富邦金控首次以直接股東的身份入股廈門銀行，並與廈門銀行在臺北簽署戰略合作備忘錄。此前，富邦蔡家兄弟完成了一個「截彎取直」操作。富邦金控於當年11月30日完成受讓其全資子公司富邦銀行（香港）所持有的廈門銀行19.95%的股份，取代以往通過第三地子公司間接參股的管道，直接成為廈門銀行的第二大股東。