人民幣有望挑戰6.9關卡

人民幣兌美元匯率在岸和離岸市場昨（5）日雙雙創3月以來近五個月高點，主要原因是美元持續走弱，加上美中將以視訊會議方式討論貿易協議的執行情況，外匯交易員預估本季有望測試6.9的整數關卡。

路透報導，一位中資銀行外匯交易員表示，若本月評估後中美協議能繼續推進，或為中美緊張局勢帶來些許轉機；再加上進入8月分紅購匯基本接近尾聲，美元整體偏弱判斷下，市場也有做多人民幣的意願，後續不排除人民幣進一步走強的可能，如果樂觀一點看，第3季可能有機會測試6.9的整數關卡。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，疫情之下採購目標難以達成，但協定推倒重來對美國也沒有好處，美國也未必能談到一個更好協議；中美緊張關係還沒影響到協定執行，如果能維持貿易協議，對人民幣是利多，最近美元遭遇拋售潮，人民幣將迎來補漲行情。

澎湃新聞報導，人民幣兌美元即期匯率在以6.9660開盤後走高，升破6.96和6.95兩個關卡，最高升值至6.9484，較4日6.9820的官方收盤價，升值超過300個基點。昨天人民幣兌美元即期匯率下午收盤報6.9530，升值290基點。

更多反映國際投資人預期的離岸人民幣匯率以6.9746開盤後，接連升破6.97、6.96和6.95三個關卡，最高升值至6.9481。