騰訊打造遊戲直播巨頭

騰訊控股擬將大陸前兩大的遊戲直播平台--虎牙和鬥魚合併，這項交易若能成行，將打造一個擁有超過3億用戶、總市值高達100億美元（約新台幣2,950億元）的遊戲直播巨頭，鞏固騰訊在大陸遊戲和社交媒體領域的領先地位。

騰訊控股昨（5）日在港股上漲2%，收盤港幣561元；美股盤前，鬥魚、虎牙股價大漲，漲幅分別為28.47%、27.44%。

彭博報導，騰訊目前持有虎牙37%的股份，和鬥魚38%的股份，知情人士表示，騰訊尋求成為合併後實體的最大股東。

彭博行業研究分析師Vey-Sern Ling表示，作為兩個平台的主要股東騰訊將受益，因為合併後將消除二者之間不必要的競爭，規模擴大也將有助於推動成本協同效應和抵擋新來的競爭者。

知情人士指出，虎牙和鬥魚將保持各自的平台和品牌，同時與騰訊自己的電競網站eGame更加緊密合作。

艾瑞諮詢的數據顯示，大陸的遊戲直播市場，2020年估計創造人民幣236億元（34億美元）的市場規模。

騰訊在今年，以約2.6億美元價格從歡聚集團手中，收購虎牙更多股份，將在該平台的投票權提高到50%以上。在3月的財報電話會議上，當被問及與虎牙合併的可能性時，鬥魚CEO陳少傑告訴分析師，「我們相信那是騰訊的願景」。

快科技報導，今年5月，鬥魚與虎牙先後發布2020年第1季財報，虎牙直播收入首次出現與上季相比下滑的情況，直播收入占比94%，廣告及其他收入僅6%。

鬥魚直播收入占比93%，廣告及其他收入占比7%，單從財報數據上來看，鬥魚、虎牙各項業績表現與對方的差距並不十分明顯。

虎牙、鬥魚都面臨著營收來源單一的問題，此外，快手、B站們的入局也給兩家帶來壓力，如兩個平台曾引以為傲的主播、付費用戶已開始流失，強手林立，虎牙、鬥魚曾經的優勢式微，抱團取暖不失為一條出路。