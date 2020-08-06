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服務業PMI連三月擴張

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

財新網昨（5）日公布的7月財新服務業PMI為54.1，較6月的逾十年高點下降4.3個百分點，但連續三個月處於50之上的擴張區間，顯示服務業擴張速度雖有所放緩，但恢復的趨勢未發生變化。

財新網報導，之前公布的7月財新製造業PMI為52.8，較6月提高1.6個百分點。由於服務業PMI降幅大於製造業的增幅，7月財新中國綜合PMI下降1.2個百分點至54.5。

此一走勢與國家統計局發布的PMI一致。國家統計局公布的7月服務業商務活動指數回落0.3個百分點至53.1，綜合PMI則小幅回落0.1個百分點至54.1。

7月服務業新訂單指數雖小幅下降，但連續三個月處於擴張區間。企業普遍反映，隨著經濟持續從疫情中恢復，市況得到改善。受外需拖累影響，服務業新出口訂單指數重回收縮區間。不過，在製造業訂單繼續上升的支撐下，綜合新訂單指數創2011年初以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。

7月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數連續六個月處於收縮區間，但降幅為半年來最低。部分受訪企業表示，部分員工離職後未填補空缺，另外一些企業則反映單位旨在提升效率，控制成本也是用工下降的因素。

值得注意的是，由於預期隨著疫情管控措施放寬，經營活動會延續復甦態勢，7月服務業樂觀度升至2015年4月以來最高，製造業樂觀度較上月小幅回落，但仍處於較高水準。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業和服務業同步恢復趨勢未變，製造業的恢復更為穩健。外需與就業卻仍不樂觀，海外疫情反覆，讓出口繼續承壓。就業問題仍是重中之重，「需求擴張、生產擴張、就業收縮」組合已連續數月出現。

PMI 疫情

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