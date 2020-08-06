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掌握原料 搶回主動權
除引入新的供應商，以戴姆勒、福斯為代表的國外車企，和大陸自主車企，紛紛自建電池工廠、自產電池，將主動權奪回自己的手裡。
中國經濟網報導，福斯集團首席執行官迪斯（Dr. Herbert Diess）曾於2018年表示，長期而言，決不能依賴於少數亞洲電池製造商，為了確保押上了身家性命的「電動化攻勢」能夠順利的實施，自建工廠變得勢在必得。
福斯集團在2019年5月投資近10億歐元，在德國本土建設一家電池工廠，工廠建成後，前期將專注於電芯組裝工作，後期將會增加電芯研究生產領域的工作。
為了加速推進「2039願景」，即到2039年實現所有新汽車產品零排放，賓士母公司戴姆勒在全球建設九家動力電池工廠，戴姆勒美國和歐洲的動力電池工廠還在建設當中，位於北京的賓士電池工廠已量產。
大陸新能源市場的繁榮，讓自主車企擁有更多施展空間並自建電池工廠，像是比亞迪成立弗迪電池，產品覆蓋消費類3C電池、動力電池及儲能電池、梯次利用等領域。
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