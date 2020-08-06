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電池廠夯 外資車企搶入股

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸動力電池行業的三家企業，日前分別有三大外資車企入股，從福斯入股國軒高科開始，外資對大陸本土電池企業的爭奪賽，正以超越業界想像的速度推進，車企們紛紛鎖定核心供應商，加急儲備「糧草」，背後隱藏的是野心與焦慮。

36氪報導，在雙方達成電池供應長期訂單兩年時間後，戴姆勒大中華區於7月3日宣布，與動力電池製造商孚能科技，建立更深遠的合作關係，以人民幣9億元（約新台幣38.6億元）拿下孚能科技3%股份。

電池供應商寧德時代於6月30日公告，在非公開發行不超過2.21億股新股中，本田間接認購約1%的股份，認購金額約人民幣37億元。

福斯於5月29日宣布，投資約人民幣90億元獲得電池供應商國軒高科26%股份，隨後又朝萬向一二三拋出橄欖枝，簽下一份人民幣百億元的長期訂單，至此福斯坐擁寧德時代、萬向一二三和國軒高科三家電池供應商。

上海財聯社報導，福斯汽車中國CEO馮思瀚曾在入股國軒高科後公開表示，從現在到2025年，要在大陸市場新增100GWh（吉瓦時）的電池容量，僅靠寧德時代滿足不了這麼大的需求。

除了是全球最大新能源車產銷市場，還擁有豐富鋰電池產能，高工產業研究院（GGII）數據顯示，全球前十大動力電池企業中有七家陸企，市占超過80%。

今年年初，寧德時代表示，已與特斯拉簽署電池供應協議，向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，結束松下長期一家獨大局面，彭博報導，從今年7月起，寧德時代向特斯拉上海工廠提供一半需求的磷酸鐵鋰動力電池。

新能源汽車對燃油車的替代已成趨勢，各國也先後發布禁售燃油車時間表，嗅到危機感的車企們則相繼開始動力電池產能擴張大賽。

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