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陸拚內需 新能源車限購鬆綁

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
大陸國家發改委副主任寧吉喆（中新社）
大陸國家發改委副主任寧吉喆（中新社）

大陸下半年經濟上緊發條，大陸國家發改委副主任寧吉喆表示，將全力擴大內需，具體措施包括放寬新能源車限購規定及增加名額，並適當補貼；推進新型基礎設施等「兩新一重」建設，努力完成全年目標任務。

這是大陸在去年中減少新能源汽車補貼後，首度釋放出要再適當補貼新能源汽車的訊息，預計將帶動新能源汽車銷量出現成長。大陸今年上半年新能源汽車銷量39.7萬輛，年減高達36.5%，衰退的兩大原因就是新冠疫情以及補貼大不如前。

2020年已經過去一半，面對上半年經濟衰退，寧吉喆接受央視專訪，提出下半年將加速追趕，全力擴大內需，努力完成全年目標任務。

特別是擴大內需，寧吉喆認為，要更好發揮消費對經濟增長的基礎性作用。因此，下半年將加快推動智慧零售、在線教育等新型消費高質量發展。

更要推動汽車和家電消費轉型升級，鼓勵汽車限購城市適當增加汽車購置名額，放寬新能源汽車限購規定，對購置新能源汽車等給予適當補貼。

寧吉喆指出，在投資方面，下半年重點推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程「兩新一重」建設。同時，加大公共衛生、應急物資儲備，交通能源等領域補短板力度，加快城鎮老舊小區改造。

寧吉喆表示，民間投資占全社會投資的近60%，是穩投資的重要力量。下半年將進一步完善民間投資的環境，加大政策支持力度，支持民間資本參與應對疫情、公共衛生、倉儲物流、應急儲備等短板領域的建設。

要引導銀行推出適應民營企業特點的信貸產品，增加信用貸款、中長期貸款規模和比率。

針對當前大陸經濟形勢，第1季大陸GDP大降6.8%，第2季增長3.2%，雖然第2季由負轉正，但累計今年上半年仍是負增長1.6%；不過，寧吉喆認為，中國經濟「穩中向好、長期向好」的基本面正在展現。

寧吉喆表示，應對疫情，今年陸續發布一籃子對沖經濟下行壓力的政策，僅推動復工復產的相關政策就包括八個方面、90條措施。他認為，下半年重點是要將這些政策繼續落實好，鞏固擴大經濟恢復成果，推動經濟高質量發展，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

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