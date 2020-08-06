財險業擴大開放 推動3年方案

中國大陸銀保監會5日公布「推動財產保險業高質量發展三年行動方案（2020—2022年）」，明確將提升行業對外開放水平和國際影響力。這是銀保監會成立以來首次對財產保險業發展和監管出台規劃。

中新社報導，大陸銀保監會表示，近年來，中國大陸財產保險市場由高速增長向高質量發展轉變，財險監管工作從功能監管向機構、功能監管並重轉型，對財險市場發展加強頂層設計與整體規劃、對監管工作謀篇布局更為必要和迫切。

此次「行動方案」堅持回歸風險保障、科技創新引領、深化改革開放、強化綜合監管的基本原則，推動財產保險業實現平穩較快增長，保障水平、服務能力和資本實力進一步增強，形成結構合理、功能完備、治理科學、競爭有序的財產保險市場體系。

「行動方案」特別強調，要擴大財產保險業對外開放。其中提及，落實金融業對外開放重大舉措，按照內外一致原則，公平對待境內外各主體。支持符合條件的境外金融機構投資入股大陸國內財產保險公司和再保險公司，為大陸國內市場引進先進業務模式、管理經驗和金融服務，提升市場活力和競爭力。

官方還明確將支持財產保險公司「走出去」。鼓勵財產保險公司加大對「一帶一路」項目保險服務和保險資金支持，簡化審批流程。支持符合條件的中資保險機構在境外有序發展，圍繞「一帶一路」倡議，提升境外金融服務水平和國際競爭力。支持保險公司加強國際交流合作，擴大中國大陸保險業國際影響。

大陸銀保監會稱，下一步將持續指導各銀保監局、財產保險公司結合本地區、本公司實際，研究制定配套措施，明確責任分工和時間安排，確保各項工作落實到位，努力推動財產保險業實現高質量發展。