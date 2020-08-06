陸最具價值品牌 53個逾千億元

最新「中國500最具價值品牌」揭曉：國家電網、工商銀行和海爾名列前三名，價值逾千億元（人民幣，下同）的品牌達到53個。新冠疫情大背景下，較之去年，服裝、汽車、旅遊等受影響大的行業入榜品牌數下降，食品飲料、金融、機械等「剛需」行業入榜品牌數則有不同程度增加。

中新社報導，第十七屆「世界品牌大會」5日在北京舉行，會上發布了2020年「中國500最具價值品牌」研究報告。國家電網以5036.87億元（人民幣，下同）的品牌價值居榜首；前五名中還有工商銀行（4505.82億元）、海爾（4286.52億元）、騰訊（4215.49億元）和中國人壽（4158.61億元）。

本年度入選品牌總價值為246920.58億元，較去年增加12.90%；價值逾千億元的品牌數量比去年增加了6個。

從區域分布看，北京以93個品牌入選而名列第一，主要得益於贏利能力強的大陸央企總部集中於此；廣東和山東分別有90個和44個品牌入選，居第二和第三。根據入選品牌影響力範圍大小，按照世界性、全國性和區域性劃分，具有大陸全國範圍影響力的品牌有435個，具有世界性影響力的品牌55個，略多於去年。

按行業分，共有27個行業的品牌入選。其中，食品飲料業依然是入選品牌最多的行業，有85個品牌入選；入選數量分列第二到第五的行業分別是輕工(50個)、建材(39個)、傳媒(35個)和紡織服裝（31個）。

此份報告由世界品牌實驗室(World Brand Lab)編製推出。實驗室主席、諾貝爾經濟學獎得主羅伯特‧蒙代爾教授(Robert Mundell)表示，從產值角度說，「中國製造」已經約等於「美國製造」「日本製造」和「德國製造」的總和。

以此份主題報告為例，17年前首次發布相關報告時品牌入選「門檻」僅為5億元，前500名品牌的平均價值為49.43億元；今年的入選「門檻」已提高到27.16億元，前500名品牌的平均價值高達493.84億元，增加幅度為899.07%。