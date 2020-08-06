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上海楊浦區 建在線經濟生態園
上海楊浦區5日召開的新聞發布會上披露，上海將著力建設楊浦濱江「在線新經濟生態園」，努力成為中國大陸在線新經濟產業集聚發展、數字經濟提質增速的試驗場和先導區，打造具有引領示範作用、國際影響力的創新創業之城。
中新社報導，上海將同時深化推進大陸國家技術轉移東部中心建設，將圍繞集成電路、生物醫藥、智能製造、新能源汽車以及大數據等重點產業領域，構建技術轉移海量數據庫，加快重點產業交易機制和交易系統建設。
上海楊浦區創新企業集聚，已培育一批在線新經濟頭部類企業。楊浦區「發力數字新基建、培育在線新經濟打造發展新高地行動計畫」中，除打造「在線新經濟生態園」，還將圍繞在線新經濟、新基建的產業鏈條，引進、培育百餘家具硬核技術、高貢獻、高成長的企業；鼓勵企業「上雲用數賦智」，實現萬家企業上雲。
目前楊浦區內在線新經濟企業有561家，總產值近700億元（人民幣，下同）。近年來，楊浦區還集中打造了一批「老工業轉型+新經濟集聚」的載體。未來，楊浦將著力建設上海自主智能無人系統科學中心、類腦及片上智能系統研發與轉化功能型平台等。
在實施智能化終端基礎設施建設計畫方面，楊浦區相關部門將加快智能汽車北斗高精度定位服務雲平台建設，打造便捷高效的停車誘導系統。該區將致力推廣遠程辦公、在線教育、在線醫療模式，鼓勵企業建設適合大規模在線學習的信息化基礎應用平台；推動AI、AR/VR在醫療影像、遠程診療、遠程監護等領域應用。
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