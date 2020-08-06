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博物館文創新形態 「線上+線下」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

第二屆兩岸博物館IP授權交流論壇日前在江蘇南京舉行。來自南京博物院、上海博物館、浙江省博物館和台北故宮博物院等博物館的專業人士，共同探討如何促進博物館IP與其他產業融合發展，培育文創新業態，滿足大眾多方面、多層次、多樣化的文化需求。

新華社報導，南京市博物總館產業發展部文創辦主任賀湘認為，後疫情時代的博物館正主動實踐「線上+線下」模式，集合博物館IP的深厚內涵和新媒體平台的廣泛受眾，構建新媒體與博物館IP授權的新格局。

近年來，南京市博物總館與南京本地乳品、餐飲等品牌聯手，不斷擴大合作，發揮本土文化優勢，引領新風尚。

兩岸博物館人在交流中表示，深度挖掘博物館IP，開發多種形式的產品，既要展現其吸引公眾的獨特魅力，也要讓各地博物館的特色文化在創新中發光發亮，實現口碑與市場共贏。

當前，數字傳播在博物館IP授權開發中的作用愈發凸顯，運用大數據有助於精準把握受眾的文化需求，開發多種數字文化產品可促進優秀文化產品多渠道傳輸、多平台展示、多終端推送。

台北故宮博物院IP授權負責人高登賢在此次交流中通過在線演講的方式，闡述了台北故宮博物院近年來致力於推廣數字化博物館，並運用最新科技互動技術推出各類與文物相關的展覽及互動IP。

上海博物館文化創意中心負責人胡緒雯認為，將內涵豐富的傳統文化以富有創意的方式傳遞給大眾，既能吸引大批年輕人了解和喜愛傳統文化，也能實現文創產業發展的新突破，未來上海博物館將做好文物資源再挖掘與再利用工作，營造高品質的生活美學方式，提升文化消費新體驗。

博物館 台北故宮 文創產業

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