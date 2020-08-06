憑祥打造東協跨境運輸中心

廣西憑祥市官方5日介紹，作為西部陸海新通道的重要節點城市，廣西憑祥市加快推動湘桂鐵路南寧至憑祥段擴能改造工程、崇左至憑祥城際鐵路等重大項目建設，建設以憑祥為核心的東協跨境運輸中心，力促西部陸海新通道互聯互通。

中新社報導，憑祥與越南一市三縣接壤，邊境線長97公里，是中越邊境最大的口岸城市，也是中國大陸通往東盟（台灣稱為東協）國家最便捷的陸路大通道。

憑祥市長武曉輝表示，該市口岸互聯互通設施加快完善，中國浦寨—越南新清貨運專用通道正式通車，中國友誼關—越南友誼口岸國際貨物運輸專用通道二期停車場完工並投入使用。

武曉輝稱，今年憑祥市將加快推進沿邊公路憑祥段改擴建工程，重點加快完成憑祥（鐵路）口岸進境水果指定監管場地項目建設，加快完成友誼關口岸海關關檢融合、智慧查驗和報關申報三大電子通關係統的升級改造和優化工作，推進中越示範口岸和農產品綠色通道創新試點。

此外，憑祥市將加快推動智能公路港、冷鏈產業園等項目建設，探索中國-東盟物流標準化建設，加快發展中國（憑祥）-越南鐵路集裝箱國際班列，常態化開行中國（廣西）-中南半島跨境公路運輸，今年計畫開行中越（南寧-河內）跨境班列150列以上。

今年5月，憑祥開行跨境冷鏈班列泰國水果進口班列，中國與東盟之間的水果貿易再添便捷新通道。7月，憑祥鐵路口岸正式上線運行鐵路艙單管理子系統，實現鐵路口岸的全程無紙化通關。

據海關統計，今年上半年，憑祥市外貿進出口額達589.6億元人民幣，儘管受到新冠肺炎疫情的影響，仍比去年同期增長3.4%。