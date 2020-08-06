聽新聞
test
0:00 / 0:00

憑祥打造東協跨境運輸中心

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西憑祥市官方5日介紹，作為西部陸海新通道的重要節點城市，廣西憑祥市加快推動湘桂鐵路南寧至憑祥段擴能改造工程、崇左至憑祥城際鐵路等重大項目建設，建設以憑祥為核心的東協跨境運輸中心，力促西部陸海新通道互聯互通。

中新社報導，憑祥與越南一市三縣接壤，邊境線長97公里，是中越邊境最大的口岸城市，也是中國大陸通往東盟（台灣稱為東協）國家最便捷的陸路大通道。

憑祥市長武曉輝表示，該市口岸互聯互通設施加快完善，中國浦寨—越南新清貨運專用通道正式通車，中國友誼關—越南友誼口岸國際貨物運輸專用通道二期停車場完工並投入使用。

武曉輝稱，今年憑祥市將加快推進沿邊公路憑祥段改擴建工程，重點加快完成憑祥（鐵路）口岸進境水果指定監管場地項目建設，加快完成友誼關口岸海關關檢融合、智慧查驗和報關申報三大電子通關係統的升級改造和優化工作，推進中越示範口岸和農產品綠色通道創新試點。

此外，憑祥市將加快推動智能公路港、冷鏈產業園等項目建設，探索中國-東盟物流標準化建設，加快發展中國（憑祥）-越南鐵路集裝箱國際班列，常態化開行中國（廣西）-中南半島跨境公路運輸，今年計畫開行中越（南寧-河內）跨境班列150列以上。

今年5月，憑祥開行跨境冷鏈班列泰國水果進口班列，中國與東盟之間的水果貿易再添便捷新通道。7月，憑祥鐵路口岸正式上線運行鐵路艙單管理子系統，實現鐵路口岸的全程無紙化通關。

據海關統計，今年上半年，憑祥市外貿進出口額達589.6億元人民幣，儘管受到新冠肺炎疫情的影響，仍比去年同期增長3.4%。

越南 海關 東協

延伸閱讀

成都德陽同城化 建構立體交通網

天津進口啤酒 德國占6成

平潭進出口增速 福建第2

義烏中歐班列 前7月行駛404列

相關新聞

中美對立 疫情夾擊 陸經濟推內需為主

中美對立日深，加上全球疫情導致外部風險升溫，大陸政府內部人士透露，大陸經濟發展正尋求減少對海外市場和技術的依賴。政策方面...

房市回溫 廣州7月交易同比增長

在經歷了長達半年的同比（與上一年同期相比）下降後，廣州住宅成交量終於回升。統計數據顯示，7月廣州一手樓和二手樓的成交量同...

憑祥打造東協跨境運輸中心

廣西憑祥市官方5日介紹，作為西部陸海新通道的重要節點城市，廣西憑祥市加快推動湘桂鐵路南寧至憑祥段擴能改造工程、崇左至憑祥...

博物館文創新形態 「線上+線下」

第二屆兩岸博物館IP授權交流論壇日前在江蘇南京舉行。來自南京博物院、上海博物館、浙江省博物館和台北故宮博物院等博物館的專...

上海楊浦區 建在線經濟生態園

上海楊浦區5日召開的新聞發布會上披露，上海將著力建設楊浦濱江「在線新經濟生態園」，努力成為中國大陸在線新經濟產業集聚發展...

陸最具價值品牌 53個逾千億元

最新「中國500最具價值品牌」揭曉：國家電網、工商銀行和海爾名列前三名，價值逾千億元（人民幣，下同）的品牌達到53個。新...

財險業擴大開放 推動3年方案

中國大陸銀保監會5日公布「推動財產保險業高質量發展三年行動方案（2020—2022年）」，明確將提升行業對外開放水平和國...

陸拚內需 新能源車限購鬆綁

大陸下半年經濟上緊發條，大陸國家發改委副主任寧吉喆表示，將全力擴大內需，具體措施包括放寬新能源車限購規定及增加名額，並適...

電池廠夯 外資車企搶入股

大陸動力電池行業的三家企業，日前分別有三大外資車企入股，從福斯入股國軒高科開始，外資對大陸本土電池企業的爭奪賽，正以超越...

騰訊打造遊戲直播巨頭

騰訊控股擬將大陸前兩大的遊戲直播平台--虎牙和鬥魚合併，這項交易若能成行，將打造一個擁有超過3億用戶、總市值高達100億...

掌握原料 搶回主動權

除引入新的供應商，以戴姆勒、福斯為代表的國外車企，和大陸自主車企，紛紛自建電池工廠、自產電池，將主動權奪回自己的手裡。

服務業PMI連三月擴張

財新網昨（5）日公布的7月財新服務業PMI為54.1，較6月的逾十年高點下降4.3個百分點，但連續三個月處於50之上的擴...

熱門新聞

吃3年的降血壓藥竟長出「黃色尾巴」 65歲婦嚇到不敢吃

哈格比襲陸！大樓窗戶「整排玻璃」被吹飛 女住戶墜樓身亡

中國新布尼亞病毒疫情 蜱蟲叮咬引發且會人傳人

浙江高考滿分作文 網友嘆天書評價兩極

準備撤館？美國駐北京大使館清倉拍賣引發揣測

對台工作重大事項 習近平要求須第一時間向他報告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。